“Súper encachado” y “parece algo del año 2000”: Los tiernos mensajes de los primeros pasajeros del Metro en su inauguración hace 50 años

Metro compartió en su cuenta de X una serie de registros en libros sobre cómo percibieron los chilenos la inauguración de la Línea 1, donde se pueden leer comentarios como "está muy bueno pa' capear clases (ja-ja)" o "es lo más descueve".

A pocos días de una nueva celebración de fiestas patrias en 1975, en Chile se vivió un hito histórico. Ese 15 de septiembre se inauguró el primer tramo de la Línea 1 del Metro, con un recorrido de 8,3 kilómetros que recorría de La Moneda a San Pablo.

A 50 años de ello, Metro ya se encuentra alcanzando una decena de líneas implementadas o en desarrollo y transporta a millones de personas todos los días, pese a los problemas cotidianos que perciben quienes se transportan en él.

De esa forma, la inauguración de la primera línea es recordado con cariño por Metro, quienes compartieron esta jornada en su cuenta de X un emotivo registro de los comentarios que dejaron los chilenos en cuadernos de esa época celebrando el nuevo método de transporte capitalino.

“Un libro lleno de nostalgia”. Así lo describió Metro en su cuenta de X.

“En 1975, cuando Metro comenzaba a escribir sus primeras páginas en la ciudad, también nació nuestra primera “red social”: un libro donde las y los pasajeros dejaban sugerencias, felicitaciones y palabras llenas de cariño”, lee la publicación de Metro.

Qué mensajes escribieron los usuarios de Metro

La publicación fue recibida con cariño por los usuarios de redes sociales, quienes podían leer en las imágenes frases como “está muy bueno pa’ capear clases (ja-ja)”, “pulento”, o “súper encachado ¡Se pasó”, entre otras.

Ello también ha servido a los usuarios para comparar cómo han cambiado también las formas de hablar de los chilenos, dado que antes el libro leía frases que se referían al Metro como que “es lo más el descueve”, o “es muy caperuso”.

“Me gustó mucho, parece algo del año 2000 ¡Fabuloso!” destacaba quien firmaba como Mariana Barrios, e incluso otra persona comentaba que “conozco los metros de Buenos Aires, Nueva York, París, Barcelona y México. Este la gana a todos”.

