Tricot lanza su colección de lino para esta primavera: prendas que mezclan frescura, comodidad y estilo para la temporada

Tricot da inicio a la temporada de lino con una propuesta que combina ofertas, moda, frescura y comodidad. La marca ha incorporado esta clásica tela natural en una colección pensada para acompañar el cambio de estación, ofreciendo opciones versátiles que se adaptan tanto al día a día como a ocasiones especiales.

El lino, reconocido por su ligereza, transpirabilidad y elegancia atemporal, es el material elegido para dar vida a looks cómodos y modernos. La colección destaca por su paleta de colores en tendencia, texturas suaves y cortes que buscan realzar el estilo sin sacrificar la practicidad.

Dentro de las promociones más atractivas, se encuentran todos los pantalones de lino mujer a $9.990, los tops a $6.990 y los shorts y minis a $8.990. Una oferta que busca acercar la tendencia a todos los públicos.

La propuesta de la marca invita a incorporar el lino como protagonista de la temporada, con prendas que permiten crear combinaciones versátiles y sofisticadas, ideales para quienes desean enfrentar el calor con frescura sin dejar de lado la elegancia.

El lino no solo es tendencia en Chile: a nivel internacional, se ha consolidado como uno de los materiales predilectos en pasarelas y colecciones de verano. Su carácter sustentable y duradero lo convierte en una elección alineada con el consumo responsable y con un estilo de vida consciente. Tricot interpreta esta corriente global y la acerca al público local con precios accesibles, consolidando su papel como referente de moda contemporánea y cercana.

Con esta campaña, Tricot refuerza su rol como referente de moda accesible en Chile, entregando prendas y ofertas que responden a las necesidades del consumidor actual: diseño, tendencia y precios competitivos.

El llamado es claro: esta temporada, vístete de lino y marca tendencia con Tricot.