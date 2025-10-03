Videos VIDEO | Dos pasajeras de bus RED resultan heridas tras quedar atrapadas en medio de balacera en Pedro Aguirre Cerda 3 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

Durante la tarde de este jueves, dos vehículos menores protagonizaron una balacera en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, situación que habría iniciado en Estación Central por una discusión entre los conductores de ambos autos. En medio de los disparos quedó atrapado un bus del sistema Red Movilidad, el cual recibió impactos de bala que rompieron los vidrios de las ventanas, causando heridas en dos mujeres que iban a bordo del medio de transporte.

