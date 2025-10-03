Videos VIDEO | Estados Unidos afirma haber haber destruido una nueva lancha “narco” frente a Venezuela: 4 personas murieron 3 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Estados unidos concretó un nuevo ataque cinético a las costas de Venezuela ocurrido bajo las órdenes del Presidente Donald Trump. El secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, detallo que resultaron cuatro personas fallecidas y ningún solado estadounidense salió afectado. Los hechos sucedieron solo horas después de que el Trump declarara un estado de guerra contra las bandas narcotraficantes.

