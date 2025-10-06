Forum y Cidef sellan alianza para potenciar a Dongfeng y Foton en Chile

Compartir

En un movimiento estratégico que busca dinamizar un segmento clave del mercado automotriz, la financiera líder Forum y el importador Cidef anunciaron una alianza para ofrecer soluciones de financiamiento exclusivas para las marcas chinas Dongfeng y Foton.

El acuerdo tiene como objetivo principal potenciar la presencia de estas marcas a nivel nacional, dirigidas tanto a particulares como a empresas.

Esto mediante una propuesta de valor integral que combina los vehículos con un financiamiento robusto.

Cidef, con más de cuatro décadas de trayectoria en Chile, se ha especializado en marcas asiáticas de alto valor agregado.

Su portafolio incluye a Dongfeng, uno de los fabricantes más importantes de China, con una línea completa de SUV, sedanes y camionetas; y a Foton, líder global en vehículos comerciales como furgones y pick-ups, reconocidos por su confiabilidad y precios competitivos.

La alianza responde a la necesidad de contar con un pilar financiero sólido para respaldar la expansión de estas marcas. Al respecto, Tomás Robinson, Gerente General de Cidef, afirmó: “el financiamiento es un pilar fundamental en la experiencia de nuestros clientes. Aliarnos con Forum, el referente indiscutido del sector en Chile, nos permite elevar inmediatamente nuestra propuesta de valor y hacer a nuestras marcas Dongfeng y Foton más cercanas a los consumidores chilenos. Ahora, cuando un cliente elige un SUV Dongfeng o una minitruck Foton, podrá contar con un financiamiento directo, cercano y muy atractivo. Esto fortalece enormemente la posición de nuestras marcas en el mercado chileno”.

Por parte de Forum, perteneciente al grupo BBVA, destacaron el potencial de la alianza. Fabián Quintana, gerente de Retail de Forum, comentó: “Hemos tenido muy buena mancomunión con el equipo de Cidef, sus vendedores tienen un tremendo potencial. Cuenta con marcas que tienen un line up muy interesante. Es una tremenda empresa con más de cuarenta años de trayectoria en el mercado. Nosotros también estamos apostando por marcas emergentes. Entonces, si hay dos grandes empresas, los consumidores pueden esperar confiabilidad, respaldo sobre todo, y a través de buenos productos de financiamiento”.

Esta alianza refleja una tendencia creciente en la industria. La integración entre importadores y financieras para capturar mercados de manera más agresiva.

Para el consumidor final, se traduce en una experiencia de compra más fluida y en opciones de pago más accesibles y directas para marcas que compiten en segmentos altamente sensibles al precio.

La unión estabiliza la propuesta de Dongfeng y Foton, otorgándoles un respaldo financiero de peso que puede ser un factor decisivo al momento de competir con otras marcas establecidas. Se espera que esta sinergia incremente la penetración de estas marcas chinas en el mercado chileno, ofreciendo una alternativa más consolidada a compradores particulares y empresas.