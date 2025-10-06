Videos
VIDEO | Jara emplaza al ministro Montes sobre supuesto vínculo de su campaña con toma de San Antonio: “Él tendrá que dar las explicaciones”
La candidata presidencial, Jeannette Jara, se refirió a las últimas acusaciones que realizó el ministro Carlos Montes, quien aseguró que trabajadores de Minvu se encuentran dentro de su comando y que uno de ellos, estaría relacionado con el dueño de la toma de San Antonio. Ante eso, Jara aseguró lo siguiente: “si hay alguien que él conozca, que lo diga” y para finalizar, enfatizó en que: “él tendrá que hacerse cargo de sus explicaciones”.
Comentarios