Videos VIDEO | Conductor de bus interurbano denuncia que realiza su turno con pañales tras cierre de Terminal La Paz 7 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Conductor de bus interurbano denunció a Canal 13, que tras desalojo y posterior cierre del Terminal La Paz, debe hacer uso de un pañal mientras se encuentra realizando el recorrido. Los hechos nacen debido a que las diferentes empresas de transporte que allí operan, no han implementado un sistema sanitario para sus trabajadores. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a la situación y explicó que se comunicaron con las empresas en cuestión y les dieron un plazo determinado para solucionar las condiciones sanitarias.

