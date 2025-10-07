Secciones
    Videos

    VIDEO | Conductor de bus interurbano denuncia que realiza su turno con pañales tras cierre de Terminal La Paz

    7 de Octubre de 2025 Por

    Conductor de bus interurbano denunció a Canal 13, que tras desalojo y posterior cierre del Terminal La Paz, debe hacer uso de un pañal mientras se encuentra realizando el recorrido. Los hechos nacen debido a que las diferentes empresas de transporte que allí operan, no han implementado un sistema sanitario para sus trabajadores. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a la situación y explicó que se comunicaron con las empresas en cuestión y les dieron un plazo determinado para solucionar las condiciones sanitarias.

    #Independencia#Terminal la paz

