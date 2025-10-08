Municipios alertan fuerte recorte de $125 mil millones en programas clave del Presupuesto 2026

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades aseguran que esta disminución en glosas clave para las alcaldías golpean directamente a los vecinos, y que "no se puede hablar de descentralización mientras se debilita la primera línea del Estado. Menos recursos para los municipios es, en la práctica, menos dignidad para las familias".

De cara a la tramitación de una nueva ley de Presupuesto 2026, la Asociación Chilena de Municipalidades analizó el impacto que el reajuste fiscal podría implicar para las alcaldías.

Según el documento elaborado por la asociación de municipios, dentro de lo más grave se encuentra que se recortó un 25,6% (-$24.309.839) el presupuesto de Mejoramiento Urbano (PMU) y Equipamiento Comunal en la glosa de la Subdere, así como el Mejoramiento de Barrios (PMB) en 19,3% (-$10.850.176).

“Los recursos del programa se destinan principalmente a obras del tipo construcción, reparación, mejoramiento, conservación, ampliación o reposición de servicios higiénicos, sedes sociales, canchas deportivas, pavimentación, electrificación, áreas verdes, entre otras materias”, alerta el documento sobre el PMU.

Mientras que sobre el PMB aseguran que permite que “se financian diversos proyectos que son postulados por los municipios ámbito del saneamiento sanitario, sistemas de agua potable y alcantarillado, entre otros. Pero también, según la glosa de la Ley de Presupuestos, se pueden financiar proyectos de energización, conectividad y telecomunicaciones rurales, de valorización de residuos, modelos de gestión de residuos, de puesta en valor del patrimonio, etcétera”.

“Por lo tanto, la disminución de estos programas es un grave problema para el futuro de las administraciones municipales y para los servicios más básicos que se entregan a los vecinos y vecinas“, enfatiza la ACHM.

A ello se suma una baja de 2,2% (-$16.219.991) en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de los Gobiernos Regionales y un 7,4% (-$875.311) en el Senama y 6,3% (-$416.595) en Senadis, en la glosa del Ministerio de Desarrollo Social.

También se registró una baja de -$27.566.723 (-38,7%) en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

Todos los recortes en los programas que preocupan a los municipios tienen una disminución de $125 mil millones, lo que aseguran afectaría a “políticas públicas esenciales para las comunidades”.

Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, comenta que “estas rebajas golpean directamente a los municipios y, por tanto, a los vecinos. Se están recortando programas que financian agua potable, alcantarillado, pavimentos o sedes sociales, es decir, lo más básico para la vida en comunidad”.

“Mientras el Estado reduce su apoyo, los municipios seguimos haciendo frente con recursos propios a problemas que son nacionales: desde ayudas técnicas para personas con discapacidad hasta el cuidado de nuestros adultos mayores”, dice el alcalde.

En esa línea, critica la propuesta del Gobierno: “No se puede hablar de descentralización mientras se debilita la primera línea del Estado. Menos recursos para los municipios es, en la práctica, menos dignidad para las familias”.