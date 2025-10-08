Videos VIDEO | Bus RED quedó atrapado bajo aguas servidas en San Bernardo: pasajeros debieron ser rescatados 8 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Una rotura de matriz inundó conocido paso bajo nivel en la comuna de San Bernardo y provocó que Bus RED, que llevaba 14 personas a bordo, quedara atrapado bajo las aguas servidas. Los pasajeros lograron ser rescatados, sin embargo, la situación continúa sin poder ser restablecida en su totalidad. El alcalde de la comuna, Christopher White, catalogó las medidas aplicadas por Aguas Andinas como “una solución parche” y lo subrayó como una “situación impresentable”.

