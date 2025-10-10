La revolución silenciosa del dólar digital: Stablecoins crecen 10 veces en 5 años y dominan América Latina

Compartir

En tan solo cinco años, el mercado de stablecoins ha pasado de ser una promesa tecnológica a convertirse en un pilar clave de la economía digital. Según datos recientes, la capitalización total de estas criptomonedas estables supera hoy los 243.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 40% respecto al año pasado y 10 veces más que en 2019, cuando no alcanzaban los 20.000 millones.

Este fenómeno no solo refleja el auge de las criptomonedas, sino también una transformación global en los sistemas financieros, con stablecoins que hoy representan cerca del 1% del balance total de los bancos privados en Estados Unidos.

“Hace algunos años, la industria enfrentaba desafíos de confianza, falta de regulación y poca infraestructura. Hoy, las stablecoins responden a necesidades reales como la estabilidad en economías volátiles, la facilidad para pagos digitales y la integración con sistemas financieros tradicionales”, explica Denise Cinelli, COO de CryptoMKT y Notbank Exchange

¿Por qué ahora y no antes?

En 2019 y 2020, el crecimiento de las stablecoins estuvo limitado por la incertidumbre regulatoria y la falta de herramientas para conectar las criptomonedas con la economía real. Sin embargo, factores como la inflación global, la digitalización de pagos y la entrada de actores institucionales han cambiado radicalmente el escenario.

En Latinoamérica, la adopción ha sido explosiva. Países como Argentina y Venezuela lideran la tendencia, donde millones de personas utilizan stablecoins como refugio frente a monedas locales debilitadas, para ahorrar, recibir remesas y realizar pagos.

“Lo que antes era una tendencia incipiente, hoy es una realidad masiva. Stablecoins como USDC y USDT han ganado confianza gracias a su respaldo y transparencia, ofreciendo una alternativa sólida a comunidades que antes estaban excluidas del sistema financiero”, afirma Rafael Meruane, cofundador de CryptoMKT y Notbank Exchange.

La diferencia entre la confianza y el colapso

No todas las stablecoins son iguales. Proyectos serios como USDC están respaldados en un 100% por dólares bancarios y activos líquidos, con auditorías externas y regulación estricta en EE. UU., lo que les otorga estabilidad y credibilidad.

El contraste es evidente frente a casos como Terra/LUNA, un sistema algorítmico que colapsó cuando su activo subyacente perdió valor, provocando liquidaciones masivas y la caída total del proyecto.

Un ejemplo exitoso de stablecoin algorítmica es DAI, que mantiene paridad 1:1 con el dólar gracias a su diversificación y solidez tecnológica.

¿Una dolarización digital silenciosa?

En economías con alta inflación o controles cambiarios, las stablecoins funcionan como una forma de dolarización descentralizada y digital, permitiendo a los usuarios proteger su dinero sin intermediarios.

Este fenómeno no se limita a la región, sino que se extiende a nivel global, redefiniendo el papel del dólar como moneda de reserva mundial.

“Las stablecoins traen inclusión financiera y acceso a activos estables para comunidades históricamente excluidas. El desafío ahora está en la regulación y fiscalización, para que los gobiernos no se queden atrás frente a este avance imparable”, agrega Cinelli.

Stablecoins: Proyecciones de crecimiento

Para Rafael Meruane, cofundador de CryptoMKTvy Notbank Exchange, el crecimiento continuará a ritmo acelerado:

Corto plazo (12 meses): “El mercado crecerá a doble dígito. Según estimaciones de Chainalysis y Circle, el volumen de stablecoins podría superar los 250.000 millones de dólares en circulación hacia finales de 2025, impulsado por el comercio electrónico y las remesas.”

Mediano plazo (2 a 5 años): Consolidación del mercado, con predominio de stablecoins reguladas y la entrada en escena de monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs).

Largo plazo (5 a 10 años): “Las stablecoins serán la columna vertebral del sistema financiero digital, transformando la forma en que pagamos, ahorramos e invertimos a nivel global”, señala Meruane.

Stablecoins en la vida cotidiana

En plataformas como CryptoMKT y Notbank Exchange, ya se observa cómo miles de usuarios en Latinoamérica utilizan stablecoins como puerta de entrada a la economía digital, especialmente en momentos de incertidumbre económica.

“La adopción se acelera gracias a la confianza, la educación financiera y la claridad regulatoria. Estamos frente a un cambio histórico en el sistema financiero, y Latinoamérica tiene la oportunidad de liderarlo”, concluye Meruane.