Soluciones portátiles de climatización podrían ser claves ante aumento de temperaturas

El aumento de las temperaturas en el país con la llegada de la primavera, sumado a las restricciones para instalar sistemas fijos en departamentos y edificios, está acelerando la demanda por soluciones de climatización portátiles. En este escenario, los chilenos buscan alternativas inmediatas, flexibles y accesibles para enfrentar el calor extremo. Los aires acondicionados portátiles y los enfriados de aires son soluciones perfectas.

La solución inmediata

Los aires acondicionados portátiles han experimentado un crecimiento explosivo en Chile. De acuerdo con Mediabanco, durante una ola de calor reciente, las ventas de estos equipos aumentaron entre un 190% y 194% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las búsquedas online se duplicaron en comparación con 2023. Esta alza responde a la necesidad de soluciones rápidas y efectivas, especialmente en departamentos donde está prohibida la instalación de unidades split por normas de copropiedad.

Además, modelos como el Kendal Evolution y el Ursus Trotter Blizzard integran funciones 4 en 1 (frío, calor, ventilación, deshumidificación), conectividad Wi-Fi y eficiencia energética mejorada mediante tecnología Inverter, lo que refuerza su valor como solución integral. Aunque no están obligados a llevar etiqueta de eficiencia energética por normativa SEC, los fabricantes promueven activamente estas características para reducir el consumo eléctrico.

Enfriadores de aire: Una opción ecológica y económica para zonas secas

Por su parte, los enfriadores de aire se posicionan como una alternativa accesible y sostenible. Según Kendal Chile, estos dispositivos funcionan sin gases refrigerantes y utilizan la evaporación del agua para refrescar ambientes, lo que los convierte en una opción ecológica y de bajo consumo. En zonas áridas o con baja humedad relativa, como el norte chileno, ofrecen un rendimiento óptimo, ya que además de enfriar, humidifican el aire.

De hecho, marcas como Somela y Sindelen lideran el segmento doméstico con modelos de enfriadores de aire, que rondan entre $89.990 y $149.990 pesos, mientras que para usos comerciales, ANWO y Plumer ofrecen enfriadores industriales con caudales de hasta 22.000 m³/h y depósitos de agua de más de 100 litros. De esta forma, son claves para usar en galpones, invernaderos o grandes superficies con consumos energéticos tan bajos como 180W.



Una industria en transformación: eficiencia, sostenibilidad y venta online

El informe de Business Research Insights prevé que la tendencia a integrar tecnologías más eficientes se mantendrá en alza, impulsada por el aumento del costo de la energía y una mayor conciencia ambiental. La idea de reducir el consumo eléctrico llevará a los fabricantes a apostar por modelos cada vez más compactos, silenciosos y ecológicos.

En cuanto al canal de venta, el e-commerce continúa liderando el mercado. Plataformas como Mercado Libre, Falabella y Sodimac concentran gran parte de las ventas, aprovechando la estacionalidad y los eventos Cyber para ofrecer descuentos que pueden superar el 40%. Además, ha surgido una nueva categoría de productos híbridos, como los mini climatizadores 4 en 1 que combinan funciones de ventilador y humidificador para consumidores que buscan soluciones portátiles de bajo costo.

La climatización portátil se consolida así como un mercado en expansión, donde el rendimiento técnico, la eficiencia energética y el impacto ecológico serán los principales diferenciadores en 2025 y los años siguientes.