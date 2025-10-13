El sorpresivo rol de Manuel José Ossandón como aliado del Presidente Boric en giras internacionales

El presidente del Senado ha acudido a instancias en el extranjero como el representante de Chile. Asimismo, en el último mes compartió en dos ocasiones el avión presidencial con el mandatario, a quien le otorgó un especial respaldo al informar la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

“En el Vaticano ya deben estar diciendo: “¿Quién es el chileno que siempre aparece en las fotos con el Papa? Bueno, soy yo. Cuarta vez que tengo la oportunidad de saludarlo. Algunos me critican por eso, yo prefiero tomármelo con humor… Y cumplir con mi deber en esta visita de Estado“. Ese fue el mensaje que publicó el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), este lunes por la mañana, luego del encuentro que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con el Papa León XIV como parte de su agenda por el país pontífice e Italia.

Hasta el Viejo Continente se trasladó con una comitiva de parlamentarios —entre ellos los senadores Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), Sergio Gahona (UDI) y Loreto Carvajal (PPD)— que incluyó a Ossandón. Así, en la fotografía que el líder de la Santa Sede se tomó con las autoridades chilenas, a un lado de él figuró el Presidente Boric, mientras que por su otro hombro figuró, con sus manos cruzadas por delante, el senador Ossandón.

Como bien enumeró el senador, son cuatro las veces que ha viajado hacia el Vaticano este año. Todas esas ocasiones han ocurrido desde que asumió la presidencia del Senado. La primera fue en abril y se explicó por la muerte del Papa Francisco, en donde, como visita de Estado —es la segunda autoridad nacional—, viajó junto al canciller Alberto Van Klaveren y el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), como representantes de Chile para otorgar su pésame al fallecido pontífice.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón. Foto: The Clinic.

Luego, en mayo, volvió a visitar el país para ser parte de la ceremonia de entronización del Papa Leon XIV, tras haberse llevado a cabo el cónclave que determinó al nuevo máximo representante de la Iglesia Católica. A ese encuentro también participó como el representante de Chile.

En junio, en tanto, volvió a aterrizar en el aeropuerto de Roma por motivo de la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, hospedada en la capital italiana. La instancia fue organizada por la Unión Interparlamentaria y el parlamento italiano. Esta vez, eso sí, fue invitado en su calidad de presidente de la Cámara Alta.

El sorpresivo aliado de Boric

En menos de un mes, Ossandón ha viajado dos veces en el avión presidencial con Boric. Luego de las Fiestas Patrias le acompañó hasta Nueva York en lo que fue la 80º Asamblea General de Naciones Unidas, la última instancia de ese tipo de la que participará el Presidente en su mandato.

No obstante, el encuentro tenía un condimento especial, dado que el mandatario aprovechó la oportunidad para dar a conocer públicamente la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general del organismo. Y aunque en la oposición cuestionaron el nombramiento, al nivel de que los candidatos presidenciales del sector no garantizaron su apoyo si es que eventualmente arribaban a La Moneda, Ossandón mostró una postura contra la corriente.

“Apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con experiencia, que fue dos veces presidenta de Chile, respetuosa de la democracia y valorada positivamente por la ciudadanía”, fue como describió el senador a la exmandataria socialista, a quien acompañó desde el stand de Chile en el momento en el que el Presidente hizo el anuncio desde el podio de la asamblea.

La foto que compartió el Presidente Gabriel Boric en la ONU, junto al senador Ossandón y la expresidenta Bachelet. Foto: redes sociales.

“Una candidatura así debiera contar con el respaldo transversal de todos los sectores, ya que no representa a un partido, sino a nuestro país ante el mundo”, selló el parlamentario, cerrando su apoyo hacia la expresidenta.

Anteriormente, junto con ser el representante de Chile ante las visitas de autoridades en el Vaticano, Boric le solicitó ser el representante de Chile en el cambio de mando en Ecuador cuando asumió el presidente Daniel Noboa.

El gesto no era trivial, puedo que el bisabuelo del senador, Galo Irarrazabal Zañartu, fue embajador de Chile en ese país. “Estar en Quito representando a Chile en el cambio de mando presidencial de Ecuador fue un momento profundamente significativo para mí”, señaló por entonces.

Asimismo, el senador ha señalado que la imagen del Presidente al interior del país dista de la imagen que tiene en el extranjero, donde ha afirmado que el mandatario chileno es altamente valorado.

En todo caso, la gestión de Ossandón como presidente del Senado —puesto al que llegó tras la ruptura de un acuerdo de la oposición y tras acordar con el oficialismo— no ha estado libre de críticas. Y algunas de estas han provenido, justamente, por sus viajes al extranjero.

Y es que en el mundo parlamentario no se pasa por alto que Ossandón, al poco tiempo de asumir la mesa directiva de la Cámara Alta, viajó a Madrid (España), Rabat (Marruecos), Casablanca (Marruecos), El Aaiún (Sahara occidental), Brasilia (Brasil), además de sus visitas al Vaticano.

Al asumir su puesto directivo en el Senado, Ossandón dijo que tenía interés en ser un “presidente del Senado en terreno”.