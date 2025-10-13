Ética empresarial: del manual de normas al motor del propósito

Compartir

Estamos viviendo una transformación profunda en el mundo empresarial marcada por una convergencia de factores que hacen de la ética no solo una virtud deseable, sino una necesidad estructural. Este punto de inflexión tiene múltiples rostros. Entre otros, el tecnológico, el social, las externalidades negativas y el generacional. Ignorarlos sería avanzar con los ojos vendados hacia un futuro incierto.

Por otro lado, el auge de la inteligencia artificial y la automatización está redefiniendo el papel humano en la toma de decisiones. Cada vez más la IA se está transformando en un “compañero de ruta” que acompaña y aconseja. Pero surge una pregunta incómoda: cuando esa plataforma recomienda, discrimina o predice situaciones, ¿qué valores están implicados en esos procesos?

A lo anterior debemos sumar que los nuevos integrantes que llegan al mundo laboral —conscientes, informados y cada vez más exigentes— ya no aceptan estructuras de poder omnipotentes ni menos aún opacas. Quieren trabajar en empresas con propósito que alineen lo que dicen con lo que hacen. Esto cambia las reglas del juego, ya no basta con resultados financieros, hay que construir culturas empresariales basadas en confianza, integridad y responsabilidad.

Por todo esto, si entendemos la ética empresarial como la incorporación de valores, principios, virtudes y propósitos dentro de la organización, podemos decir que ella ha dejado de ser un adicional o un apartado institucional. En el futuro será el núcleo estratégico, la base que define cómo y para qué opera la organización, porque en este punto de inflexión, no se trata solo de saber qué hacer, sino de saber por qué hacerlo, cómo hacerlo y para quién hacerlo.

Compliance: el riesgo de quedarse en la forma

El compliance nació como un salvavidas institucional, una respuesta urgente a los riesgos legales y reputacionales que acechan a las organizaciones. Sus códigos, auditorías y matrices de sanción cumplen una labor crucial, prevenir infracciones y preservar la integridad corporativa. Sin embargo, en muchos casos, ese cumplimiento se ha convertido en un ritual formal que prioriza la norma por encima del propósito, perdiendo de vista el impacto humano y estratégico que debería tener.

Uno de los principales errores del enfoque tradicional en el compliance es replicar el lenguaje jurídico en los manuales internos sin adaptarlo a la cotidianidad de quienes deben aplicarlos. La consecuencia es clara, ante la duda, abstente. En lugar de fomentar la iniciativa ética, se instala el miedo a equivocarse, las prohibiciones abundan, mientras que los principios brillan por su ausencia. Lo que debería ser una guía para el bien común termina siendo una lista de castigos que enseña cómo evitar sanciones, no cómo tomar decisiones responsables.

Pero hay una falla más profunda y menos visible, el aislamiento de los responsables de las áreas de auditoría interna, compliance y riesgo. Convertidos en una suerte de “inspectores de la legalidad o de los peligros” a los que se ve expuesta la empresa, se les excluye con frecuencia de las decisiones estratégicas, limitando su influencia al terreno normativo. ¿El resultado? Se pierde una oportunidad valiosa de conectar los análisis de riesgo con el propósito empresarial, de vincular la ética con la visión de futuro y de transformar el compliance en una herramienta de cultura organizacional, no solo de control.

El verdadero cumplimiento no es solo evitar el error, sino construir confianza, sembrar principios y generar valor más allá del miedo a la sanción.

La ética empresarial no es un freno, es el acelerador

La paradoja es evidente: mientras más se multiplican las normas y sanciones, más paralizadas se sienten las personas. En muchas empresas, el cumplimiento normativo ha derivado en un corsé rígido donde el miedo a incumplir se impone sobre la voluntad de hacer lo correcto.

La ética, sin embargo, propone otro camino. Su función no es prohibir, sino enseñar a los equipos a enfrentar dilemas complejos, a ponderar valores cuando hay tensiones reales y a decidir, con autonomía y responsabilidad el rumbo más coherente con el propósito corporativo.

Una cultura ética con propósito impulsa la iniciativa, no castiga el error aislado, sino que articula la experiencia como oportunidad de aprendizaje. No se limita a reaccionar ante infracciones, anticipa escenarios, debate principios y prepara a las personas para actuar cuando los incentivos materiales y las presiones externas compitan con la integridad. En este sentido, la ética no es solo un freno a la ambición desmedida, es un motor de innovación, de confianza y de responsabilidad.

Sembrar valores

Sembrar valores éticos en una empresa no es un acto puntual, es un proceso continuo que requiere coherencia, humildad, valentía, pero sobre todo mucha perseverancia. Coherencia para alinear el discurso con la práctica, humildad para reconocer que los dilemas éticos no siempre tienen respuestas simples, valentía para tomar decisiones que, aunque correctas, pueden no parecer las más rentables en el corto plazo y perseverancia porque implican cambios profundos en la cultura organizacional y eso, como todos sabemos, requiere tiempo.

El primer paso es el ejemplo, ninguna estrategia ética sobrevive a un liderazgo incoherente. Si quienes toman decisiones no encarnan los valores que promueven, el resto de la organización lo percibe como hipocresía. La ética, como la confianza, no se impone, se contagia.

El segundo paso es crear espacios de conversación. No basta con capacitar aisladamente o repetir mantras corporativos. Hay que abrir instancias permanentes donde los equipos puedan discutir dilemas reales, compartir dudas y construir criterios comunes, pero también para compartir sus ilusiones y esperanzas. Debemos tener siempre presente que la ética se fortalece en el dialogo, pero se hace realidad solo cuando se ejercita.

Y aquí entra en juego una herramienta clave, el código de ética. Pero no cualquier código, desde ya no uno que se limite a enumerar prohibiciones o a replicar el lenguaje jurídico de los manuales de cumplimiento. Lo que se necesita es un código centrado en valores, no en normas. Que sea un documento vivo, escrito en un lenguaje claro, cercano, que hable de lo que realmente importa, cómo queremos relacionarnos, cómo tomamos decisiones difíciles, qué tipo de cultura queremos construir y sobre todo, cuáles son los valores institucionales, los que deben estar explícitamente señalados

Un buen código de ética no es un reglamento, es una brújula. No busca controlar, sino orientar, y su poder no está en su extensión, sino en su capacidad de resonar junto a las personas que lo leen. Cuando un colaborador puede decir “esto me hace sentido”, entonces el código está cumpliendo su propósito.

Ahora bien, ¿cómo saber si los valores están echando raíces? Aquí es donde muchas empresas tropiezan. Evaluar los valores y las virtudes institucionales no es tan sencillo como medir ventas o productividad, pero tampoco es imposible. Dos herramientas que pueden marcar la diferencia.

Indicadores de coherencia. ¿Qué tan alineadas están las decisiones cotidianas con los valores declarados? Encuestas internas, análisis de casos críticos y revisión de prácticas pueden ofrecer señales claras.

Auditorías éticas participativas. Involucrar a los equipos en la evaluación de prácticas desde una mirada ética no solo mejora la transparencia, también fortalece el compromiso. No se trata de buscar culpables, sino de identificar zonas grises y aprender de ellas.

En definitiva, una empresa con propósito no es la que nunca se equivoca, sino la que sabe aprender de sus errores sin traicionar sus principios. Porque la ética no es un protocolo, es una cultura y como toda cultura se cultiva día a día, con paciencia, con escucha y con coraje.

Tecnología: ni solo jóvenes, ni solo expertos

La tecnología avanza más rápido de lo que logramos asimilarla. La inteligencia artificial, el big data y la automatización ya no son promesas del futuro, son realidades que moldean el presente. Frente a esta transformación radical emergen dilemas éticos que requieren algo más que expertos en códigos. Por ejemplo, se necesitan conversaciones sociales profundas, inclusivas y, sobre todo, intergeneracionales dentro de la empresa.

Lo cierto es que la ética tecnológica ya no puede disociarse de la diversidad generacional, millennials y centennials. Estos últimos demandan espacios horizontales donde opinar y cuestionar, mientras que las generaciones anteriores privilegian la formalidad y la transmisión estructurada del conocimiento. Esta tensión no es un obstáculo, es una oportunidad. Una oportunidad para construir puentes entre visiones que, aunque distintas, aspiran a lo mismo, un futuro más justo y sostenible.

Las empresas, como núcleos activos de esta transformación, tienen el deber de crear programas éticos que combinen reflexión y acción. No basta con protocolos ni manuales de cumplimiento, necesitamos experiencias compartidas, casos prácticos que obliguen a enfrentar dilemas reales, talleres colaborativos que vinculen saberes y vivencias y plataformas virtuales donde el diálogo no esté mediado por jerarquías, sino por valores comunes, valores que pueden aportar todas las generaciones que participan en una empresa. Recordemos que la innovación sin propósito puede ser brillante, pero es ciega.

Al final, la tecnología no se define por lo que puede hacer, sino por el propósito que decidimos darle. Y ese propósito no puede ser automatizado ni puede ser definido por la propia tecnología. La debemos construir entre todos, sin algoritmos, pero con conciencia.

Cuando la empresa olvida a la sociedad, la sociedad olvida a la empresa

El propósito de la ética empresarial y las empresas no es solo maximizar utilidades, también debe contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad que habita. Esta afirmación, que hace algunas décadas habría parecido ingenua o marginal, hoy se vuelve urgente. En un contexto de desconfianza institucional, crisis social y transformaciones tecnológicas aceleradas, las empresas no pueden limitarse a generar riqueza, deben generar sentido.

Una cultura empresarial con propósito empodera a cada colaborador para que actúe con responsabilidad hacia sus compañeros, los clientes y las comunidades. Pero, sobre todo, hacia su propia empresa. Cuando las personas sienten que su trabajo aporta a algo más grande que la rentabilidad, se involucran con mayor compromiso, creatividad y ética. El propósito no es un eslogan, es una brújula.

Esto trasciende fronteras e idiosincrasias, aunque las culturas varíen, existen valores transversales — como la dignidad humana, la equidad o la honestidad— que configuran un terreno de juego justo. Las empresas que reconocen estos principios no solo respetan a sus públicos, sino que se vuelven más resilientes frente a los cambios del entorno.

El rol social de la empresa se expresa en múltiples dimensiones. Por ejemplo, en cómo trata a sus trabajadores, en cómo impacta a las comunidades, en cómo se relaciona con proveedores, etc. No se trata de filantropía, sino de estrategia. Porque una vez que las empresas practican principios que protegen la confianza del público y resguardan el valor de la marca, no solo evitan crisis reputacionales, potencian su ventaja competitiva.

La ética empresarial bien aplicada crea economías de confianza, donde el cliente sabe que recibirá lo que necesita y vuelve. Un lugar donde el proveedor sabe que será tratado con justicia, donde el colaborador sabe que puede hablar sin miedo. En ese ecosistema, el lucro deja de verse como un objetivo en tensión con el bienestar común y se convierte en un medio para sostener prácticas responsables y duraderas.

Hoy más que nunca, necesitamos empresas que no solo pregunten “¿cuánto ganamos?”, sino también “¿a quién servimos?” y “¿qué dejamos?”. Porque el verdadero valor de una empresa no se mide solo en cifras, sino en el impacto que deja en las vidas que toca.

Carta firmada por:

Alejandra Mehech

Alejandra Ravera

Claudia Bobadilla

Guillermo Larraín

Maribel Vidal

Nicolás Majluf

Fernando Alvear

Tamara Angic

Consejeros

Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile. Septiembre 2025

Andrés Ossandón

Rosa Madera

Macarena McKay

Gabriela Salvador

Pedro Pablo Correa

Directorio

Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile