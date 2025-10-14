El triunfal regreso de Tonka Tomicic al horario prime: nuevo reality de Mega “El Internado” se impuso en su debut frente a “Fiebre de Baile” de Chilevisión

El debut del reality de Mega logró imponerse en el rating nocturno, superando a sus competidores y consolidando el éxito de su primera emisión en el prime.

Este lunes debutó en pantalla por Mega “El Internado”, el nuevo reality de la señal privada que busca darle un giro al prime del canal, habitualmente ocupado por teleseries nocturnas. Una apuesta arriesgada que, en su primera emisión, resultó exitosa, ya que logró quedarse con su franja horaria.

En su primer capítulo, el programa conducido por Tonka Tomicic y con el chef Yann Yvin como director de la academia de cocina, mostró el ingreso de los participantes, las primeras instancias de convivencia y las pruebas iniciales a las que los alumnos debieron enfrentarse a menos de 24 horas de haber llegado al recinto.

Según datos entregados por la señal, entre las 22:16 y las 00:49, “El Internado” promedió 627.298 personas por minuto en rating online y alcanzó un peak de 816.250 personas.

En ese mismo horario, TVN promedió 253.321 personas por minuto, CHV llegó a 466.696, y Canal 13 obtuvo 410.141 personas. Una dura batalla por el entretenimiento donde los canales han apostado por contenido propio, dejando atrás teleseries internacionales o programas envasados.

En el caso de TVN, las noches de lunes están dedicadas a la segunda temporada de “Mi Nombre Es”, concurso de talentos en el que los participantes imitan a famosos. Por su parte, Canal 13 emite desde las 22:45 el reality “Mundos Opuestos”, su gran apuesta para el prime.

Desde la semana pasada, CHV también estrenó su nuevo espacio de entretenimiento, “Fiebre de Baile”, programa que cuenta entre sus participantes con figuras como Esteban Paredes y el actor Gabriel Urzúa. Durante sus primeras emisiones, el programa lideró en rating, no solo en su franja, sino también en el total del día. Sin embargo, en el debut de “El Internado”, no logró repetir el buen desempeño y quedó en segundo lugar.

Nuevos horarios en Mega

Con el estreno del nuevo reality, la programación de Mega se ajustó para dar cabida tanto a las teleseries del área dramática como a “El Internado”.

Desde ahora, MegaNoticias Prime se emite a las 20:00 horas. Luego, se transmite la teleserie “Aguas de Oro”, protagonizada por Álvaro Rudolphy y Carolina Arregui. Tras su término, es el turno de “Reunión de Superados”, la nueva comedia nocturna con Mario Horton, Francisco Reyes y Daniela Ramírez, para finalmente dar paso al reality “El Internado”.

El reality de Mega tiene entre sus participantes a figuras como Daniella Campos, Carla Ochoa, Fernando Solabarrieta, Otakin y Maluco.