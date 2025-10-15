Bárbara Oakley dictó charla magistral en la U. Central sobre los desafíos del aprendizaje en la era de la IA

Compartir

Durante su conferencia magistral “Sabiduría ancestral y mentes modernas: aprender en la era de la IA”, realizada el 10 de octubre en la Universidad Central de Chile, la profesora Bárbara Oakley analizó cómo la dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede afectar las capacidades cognitivas humanas y subrayó la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con estrategias de aprendizaje basadas en la memoria y la práctica.

Ante una audiencia conformada por académicos, estudiantes y autoridades, la reconocida investigadora profundizó en los hallazgos recientes de la neurociencia sobre la relación entre memoria, atención y aprendizaje. En su exposición, explicó cómo la práctica constante y la memorización fortalecen los circuitos cerebrales que permiten desarrollar intuición, pensamiento crítico y creatividad, capacidades que —advirtió— tienden a debilitarse cuando se delegan de forma excesiva en herramientas digitales.

Oakley señaló que la mentalidad de “¿para qué memorizarlo si puedo buscarlo?” se ha extendido entre las nuevas generaciones, coincidiendo con un estancamiento del denominado Efecto Flynn, fenómeno que durante décadas reflejó un aumento sostenido de los puntajes de coeficiente intelectual en todo el mundo. Según explicó, el deterioro se observa especialmente en las habilidades verbales y en el conocimiento general.

Apoyada en evidencia neurocientífica, la académica destacó que la práctica y la memorización son esenciales para que la información pase de la memoria declarativa —hechos y conceptos— a la memoria procedimental —hábitos y destrezas automáticas—, proceso que permite desarrollar intuición y pensamiento fluido. La interrupción de este mecanismo, ocurre cuando se recurre constantemente a calculadoras, buscadores o chatbots para resolver tareas básicas.

La expositora definió este fenómeno como una forma de “altruismo patológico”, es decir, buenas intenciones pedagógicas —como liberar a los estudiantes de la memorización— que terminan debilitando las bases cognitivas necesarias para un aprendizaje profundo.

Durante su presentación, la experta enfatizó la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con la memoria biológica, recomendando asignar contenidos fundamentales a la memorización, fomentar el entrenamiento procedural que desarrolla la intuición y usar la inteligencia artificial como complemento, no como sustituto.

Su mensaje final de Bárbara Oakley dejó una reflexión para toda la comunidad centralina, “en un mundo donde la memoria parece cada vez más delegable, lo que almacenamos en nuestra mente sigue siendo el cimiento sobre el cual se construyen la creatividad, la innovación y la capacidad de aprender a lo largo de la vida”.

La actividad fue organizada por la Dirección de Transformación Digital Educativa en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Central y Coursera, alianza que busca fortalecer la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el desarrollo de competencias digitales tanto en el cuerpo académico como en el estudiantado.