Quién es Andrés Chadwick Costa, el hijo del polémico exministro que volvió a ser noticia al ser sorprendido por manejar con licencia vencida

El comunicador audiovisual, que se desempeña en la Municipalidad de Providencia por un sueldo superior a $5 millones, fue sorprendido esta mañana por fiscalizadores del Ministerio de Transporte al dar cuenta que conducía su vehículo —que posee multas y con una solicitud de embargo desde 2009— sin licencia de conducir vigente. El hijo del exdirigente de la UDI volvió a la palestra pública: antes se le había cuestionado por sus labores en Presidencia al mismo tiempo que su padre era titular de Interior y luego por cumplir roles en la Universidad San Sebastián mientras su progenitor tenía un alto cargo.

Por Jorge Palacios y Felipe Betancour

Desde un auto Renault Clio del año 2007 fue del que se bajó esta mañana Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior Andrés Chadwick Piñera (ex UDI), cuando fiscalizadores del Ministerio de Transporte le requisaron su vehículo al revisar sus documentos —en la comuna de Las Condes, particularmente en la intersección de Avenida Apoquindo con El Bosque— y dar cuenta que la licencia de conducir de Chadwick Costa no estaba vigente.

Poco minutos después de ocurrido el suceso, al que incluso llegaron medios de comunicación, Biobío publicó que el vehículo en el que circulaba el comunicador audiovisual acumulaba 330 multas en los últimos 16 años. El vehículo figura a nombre de la sociedad Derechos de Paso y Concesiones Asesorías y Servicios Legales Limitada, y fue adquirido el 23 de abril de 2009 y, según documentación a la que accedió The Clinic, tiene una solicitud de embargo por parte de la Tesorería General de la República desde noviembre de ese mismo año.

Chadwick Costa siendo fiscalizado por funcionarios del MTT y Carabineros. Foto: Agencia UNO.

La noticia generó amplia expectación rápidamente, puesto que se trata no solo del hijo del exministro del Interior, sino también, según pudo ratificar este medio, de un funcionario actual de la Municipalidad de Providencia, dirigida por el alcalde Jaime Bellolio (UDI).

De hecho, cuando Bellolio asumió como alcalde el 6 de diciembre de 2024 realizó una especial mención a Chadwick Costa “y los cientos de voluntarios y amigos que tanto nos ayudaron” para ostentar el cargo de alcalde. Chadwick Costa fue jefe de producción durante la campaña electoral del ahora alcalde.

Hoy en día figura como funcionario a honorarios de la Municipalidad de Providencia, donde figura “comunicador audiovisual” con la tarea de “brindar apoyo técnico en la producción y desarrollo de eventos, tanto de carácter institucional, como en la distintas actividades, ceremonia o eventos que realice la municipalidad”. Por esas labores su sueldo es de $5.217.391.

Pasado en el gobierno de Sebastián Piñera

Chadwick Costa estudió en Argentina, en la Universidad de Palermo. Es conocido en el mundo audiovisual por la productora Tregua S.A., la que ha estado a cargo de la comunicación digital de Libertad y Desarrollo, think tank de derecha, y que también colaboró con la candidatura presidencial de Sebastián Sichel en 2021.

Uno de los trabajos que ha realizado en su carrera profesional fue como productor general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). Su sueldo por esas actividades también era superior a los $5 millones.

Sin embargo, con el tiempo dejó el cargo que desempeñaba, motivado especialmente por las críticas que recibía a raíz de que su padre era el ministro del Interior del Gobierno y, además, primo del presidente en ejercicio. Además, Chadwick Piñera fue acusado constitucionalmente en 2019 luego del estallido social por su rol en el manejo del orden público.

Tras su salida de La Moneda, con el tiempo desempeñó labores en la Universidad San Sebastián cuando su padre era presidente de la junta directiva de la universidad. Aunque no era funcionario de planta, sí prestó servicios al Laboratorio de Humanidades y guardó cierto vínculo con la casa de estudios hasta que esta fue parte de una polémica al conocerse el millonario sueldo que percibía la exministra Marcela Cubillos, que era superior a los $17 millones.

Por lo demás, una investigación de Ciper publicada tiempo atrás expuso chats que revelaban una aparente participación en negocios con protagonistas de las aristas financieras del Caso Audio en la organización del festival Primavera Sound.

En Providencia trabaja desde el 6 de diciembre de 2024 y al interior del municipio se tiene una buena evaluación de sus labores desempeñadas desde entonces.