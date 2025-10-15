Videos VIDEO | Bancada de la UDI anuncia acusación constitucional contra ministro Pardow tras detectarse doble cobro en cuentas de la luz 15 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante esta mañana, la bancada de la UDI anunció que realizará una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, tras error en cálculo que provocó alzas en cuentas de la luz. Aunque fue la propia CNE la que transparentó el error metodológico, los parlamentarios de oposición aseguraron que aquello “no exime de responsabilidad al Gobierno”, ya que es el Ejecutivo quien debe emitir los decretos tarifarios en materia energética.

