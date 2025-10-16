Alianza Codelco – Anglo American: un acuerdo histórico que marca un nuevo rumbo en la colaboración de la minería chilena

Compartir

La reciente alianza entre Codelco y Anglo American marca un antes y un después para la minería en Chile. El acuerdo permitirá la operación conjunta de los yacimientos Los Bronces y Andina, dos de los depósitos de cobre más importantes del país, ubicados en la zona central.

El anuncio fue realizado por Máximo Pacheco, presidente de Codelco, en entrevista con CNN Radio. Allí, explicó que este entendimiento representa un paso estratégico de alcance mundial. “Estos son dos yacimientos, o sea, son dos empresas distintas, por un lado, Los Bronces, por otro lado, Andina, una de propiedad de Anglo American en el sur, la otra de propiedad de Codelco, y que son vecinos, son contiguos, son adyacentes”, señaló.

Pacheco destacó que, pese a la cercanía geográfica, ambas operaciones habían funcionado de manera independiente, lo que generaba tensiones y dificultades para un desarrollo más eficiente. “Estos dos yacimientos, estas dos ollas, que están una al lado de la otra, administradas por los geólogos con un plan minero común, generan una riqueza increíble, casi sin mayores inversiones. Solamente con gestión se consigue aumentar la producción en 120.000 toneladas”, explicó.

El impacto económico de este incremento es notable: se calcula que podría generar una riqueza de 5.000 millones de dólares, una cifra significativa que además prolonga la vida útil de los yacimientos. Actualmente, la producción combinada alcanza las 350.000 toneladas anuales, por lo que el aumento proyectado representa un salto sustancial para la minería nacional.

Colaboración entre Codelco y Anglo American: más allá del dinero, una tendencia actual

Pero la importancia de este acuerdo trasciende las cifras. Según Pacheco, responde a un contexto global donde el cobre se vuelve un recurso clave para la transición energética y tecnológica. “El mundo necesita cobre. El mundo está cada día más eléctrico, el mundo de la inteligencia artificial con todos los centros de datos, el mundo del aeroespacio, el mundo de la electromovilidad. Es un mundo que necesita la conducción de electricidad y el mejor conductor, el más eficiente, es el cobre”, afirmó.

La colaboración entre Codelco y Anglo American se alinea con una tendencia mundial en múltiples sectores: la cooperación entre empresas como vía para enfrentar desafíos comunes. Modelos de negocio basados en la colaboración —como Airbnb, Uber o Waze— demuestran que trabajar juntos genera resultados sostenibles y valor compartido.

En este sentido, la alianza simboliza una nueva era de colaboración empresarial en Chile, impulsada también por los valores de las generaciones más jóvenes. Aquellos que destacan la sustentabilidad, la tecnología y el trabajo conjunto se posicionan como pilares del desarrollo económico.

Así, el acuerdo entre Codelco y Anglo American no solo fortalece la posición de Chile como líder mundial en producción de cobre, sino que también refleja una visión moderna y responsable de la minería. Una más consciente del futuro y del papel estratégico que juega la cooperación para el crecimiento del país.