Videos VIDEO | Jara dice que le pediría la renuncia a ministro Pardow por error en cobros de la luz 16 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, declaró este jueves que, tras el error en el cálculo de las cuentas de la luz, pediría la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow. “En mi gobierno, los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”, señaló Jara ante las consultas de la prensa. Al ser consultada directamente si le habría pedido la renuncia, respondió: “Sí”. Luego agregó: “Lo que me preocupa es que hayan pasado tantos años, desde 2017 hasta ahora, sin que se detectara este error. Eso lo encuentro grave: dos administraciones, dos gobiernos distintos”.

