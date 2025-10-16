Videos VIDEO | Ministro Pardow tras error en cuentas de luz: “Se reducirán las tarifas para enero” 16 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

El ministro de Energía, Diego Pardow, fue consultado por las posibles medidas a aplicar, para corregir error de cálculo en cuentas de la luz y sobre la Acusación Constitucional que bancada de la UDI amenazó con realizar, en caso de que él no renunciara a su cargo. La autoridad declaró que, parte de las medidas para corregir dicha situación, será “reducir las tarifas para enero”. En cuanto a una posible renuncia, aseguró “eso es algo que le corresponde al Presidente”.

