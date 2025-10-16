Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Ministro Pardow tras error en cuentas de luz: “Se reducirán las tarifas para enero”

    16 de Octubre de 2025 Por

    El ministro de Energía, Diego Pardow, fue consultado por las posibles medidas a aplicar, para corregir error de cálculo en cuentas de la luz y sobre la Acusación Constitucional que bancada de la UDI amenazó con realizar, en caso de que él no renunciara a su cargo. La autoridad declaró que, parte de las medidas para corregir dicha situación, será “reducir las tarifas para enero”. En cuanto a una posible renuncia, aseguró “eso es algo que le corresponde al Presidente”.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Error en cuentas de luz#Ministro Diego Pardow#udi

    Más videos