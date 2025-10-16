La mayor fiesta de vinos premium en Chile tiene nueva casa: Vinos de Chile da inicio al verano con Chile Wine Fest 2025

Compartir

Chile Wine Fest 2025 no es solo un festival, es una experiencia con gastronomía, emprendimientos, música y mucho más; un puente que conecta a miles de apasionados por el vino con las 50 viñas más importantes del país en un entorno memorable.

Y es por esto que el sábado 29 (de 13.00 a 23.00 horas) y domingo 30 de noviembre (de 13.00 a 20.00 horas), se realizará este evento en una nueva locación: en Jardines Metropolitan Santiago (Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura), en un espacio al aire libre, amplio y con una oferta gastronómica rica y descubrir nuevos vinos.

Los visitantes del Chile Wine Fest podrán participar de entretenidas actividades. Por ejemplo, degustaciones, catas de vinos, “haz tu propio vino”, mixología, y varias opciones de gastronomía. Además, habrán food trucks, lo cual se suma a exposiciones de productores, espacios pet friendly para asistir con mascotas, música y mucho más.

El presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga, aseguró que “Chile Wine Fest [2025] es mucho más que una celebración del vino es una invitación a vivir la experiencia completa de nuestra cultura vitivinícola. Este año, en nuestra nueva casa en Jardines Metropolitan, queremos que todos —amigos, familias, amantes del vino y quienes recién comienzan a descubrirlo— se reencuentren con la diversidad, la calidad y la sustentabilidad que distinguen a los vinos chilenos”.

“Será un fin de semana para disfrutar, aprender y compartir, en un entorno natural, abierto y lleno de energía positiva. Los esperamos este 29 y 30 de noviembre para brindar juntos por lo que somos: un país que se expresa en cada copa de vino y que da la bienvenida al verano celebrando nuestras raíces y mirando al futuro”, agregó Undurraga.

El compromiso del vino chileno con la sustentabilidad se vive de varias maneras. Por ejemplo, habrá puntos limpios y de reciclaje, medición de huella de carbono y espacios para charlas y cuidado del medio ambiente. Además, habrá un sector VIP donde se podrán degustar vinos de alta gama.

El Chile Wine Fest, tiene como objetivo promover y educar en el consumo moderado del vino, ícono de nuestra imagen país, a un público joven y transversal.

También se pretende generar un espacio de encuentro con amigos y familia, en torno a una copa de vino.

Para asistir al evento, debes comprar tu entrada en www.ticketmaster.cl

Los precios para preventa general y premium que incluyen degustaciones ilimitadas son de $23 mil y $50 mil, respectivamente.

Resumen de actividades de Chile Wine Fest 2025

Degustaciones Inmersivas

Un viaje sensorial por los valles de Chile que sitúa a nuestros socios en el centro de la calidad.

Activaciones Lifestyle

Desde talleres interactivos hasta la creación de su propio vino.

Gastronomía y Maridaje

Zonas gourmet y parrillas que asocian tu marca al placer y la alta cocina.

Música y Celebración

DJ’s y bandas en vivo

Zonas Exclusivas

Desde un Lounge VIP hasta espacios pet friendly.