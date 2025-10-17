Presidente Boric reaviva pelea por columna republicana: Kast sale a atacarlo y Jeannette Jara contraataca con un meme de Los Simpsons

El Presidente Boric salió a cuestionar a los republicanos luego de que Cristián Valenzuela escribiera de los empleados públicos "como parásitos". "¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado?", dijo el mandatario en una actividad.

Durante la mañana de este viernes 20 de octubre, el Presidente Gabriel Boric generó polémica por responder indirectamente a la controvertida columna de opinión de “parásitos” escrita hace una semana por el principal asesor del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

En ella, Valenzuela aseguró que “el Estado no está enfermo, está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

Ello generó gran controversia y réplica por parte de otros candidatos presidenciales así como del mundo político, puesto que el propio Valenzuela figura como funcionario público en el sistema de Alta Dirección Pública.

En ese contexto, en su discurso en el acto oficial de inicio de pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente, el Presidente Boric aprovechó para retomar la polémica iniciada por la columna de Valenzuela.

“¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado?“, dijo el mandatario.

En esa misma línea, agregó: “Creo que no, y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda, porque quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se saca la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos. Estamos juntos a ustedes haciendo un Chile más justo”.

El Presidente Boric también apuntó contra un sector de la oposición por su postura durante la tramitación de la deuda histórica: “Digo un amplio consenso porque no fue unánime, no fueron todos en el Congreso. Este proyecto tuvo un apoyo transversal, pero adivinen qué sector político se negó y fueron los únicos diputados que votaron en contra del pago de la deuda histórica“.

Kast responde a Boric e intenta desviar foco a polémica por cuentas de la luz: “Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”

Pero la polémica no quedó ahí, pues Kast, no tardó en responderle al mandatario: “El Presidente Boric sigue operando como jefe de campaña de Jara y no se hace cargo de su fracasado Gobierno. La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su gobierno. Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”, escribió en X.

Luego, la candidata oficialista, Jeannette Jara se unió a la discusión con el republicano al responderle con un meme de Los Simpson. En la escena se ve a Homero Simpson haciendo un show de comedia, donde una de las personas le grita: “¡Cállese hombre horrible!”.