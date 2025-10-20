Contraloría detecta que exalcaldesa de Cerrillos realizaba reuniones políticas en el municipio durante horario laboral

En un informe preliminar, Contraloría detectó que la exalcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, realizaba reuniones políticas en el municipio durante su gestión. Los encuentros se desarrollaban durante 2021 en pleno horario laboral con el fin de apoyar candidaturas de políticos y la opción Apruebo del Plebiscito Constitucional.

En un informe preliminar, la Contraloría General de la República detectó que la exalcaldesa de Cerillos, Lorena Facuse (2021-2024) vulneró el principio de probidad al realizar reuniones políticas durante horario laboral en el municipio. Los encuentros se realizaron durante 2021 y en ellos se acordó el apoyo a “candidaturas político partidistas y a la opción Apruebo del Plebiscito Constitucional”. La exedil arriesga hasta cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La seguidilla de reuniones en dependencias municipales durante horario laboral, correspondieron a los días 13, 14, 22 y 29 de septiembre de 2021. En estos encuentros participaban personas cercanas a la exalcaldesa, como su secretaria municipal que también era su prima hermana. Además, Facuse lideraba estas reuniones junto a su hermano, que no ejercía un cargo en la Municipalidad de Cerrillos.

La exalcaldesa “participó de una reunión con dirigentes comunales del Partido Socialista, en la que se le solicitó apoyo a determinadas candidaturas políticas”

Desde la administración de Lorena Facuse aseguraban que las reuniones se efectuaban para tratar temas administrativos de la municipalidad. Durante estas instancias se abordaban “temas vinculados al funcionamiento municipal normal, en el cual con la intervención de colaboradores directos e indirectos en torno a un periodo de ajuste y de instalación de esta Administración, se delimitó una estrategia funcional a desarrollar e implementar para con la Comunidad y el funcionamiento interno”, se lee en el informe de Contraloría.

En la reunión del 13 de septiembre de 2021, Contraloría constató que “la señora Lorena Leonor Facuse Rojas, a la época de los hechos investigados, alcaldesa de la Municipalidad de Cerrillos, participó de una reunión con dirigentes comunales del Partido Socialista, en la que se le solicitó apoyo a determinadas candidaturas políticas, en la oficina de la aludida autoridad edilicia y durante horario laboral”.

La Municipalidad de Cerrillos tiene 10 días hábiles para comunicar a Contraloría su decisión respecto al sumario administrativo y enviar la documentación correspondiente.