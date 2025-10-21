Escoge el sostén perfecto: cuál es el correcto según la ocasión

Compartir

El sostén es mucho más que una prenda interior: es tu aliado de todos los días. Elegir el correcto te da la confianza para moverte libremente y sentirte increíble, logrando que tu ropa luzca aún mejor.

¿Qué tipo de sostén utilizar según la ocasión?

Encontrar el sostén ideal puede cambiar por completo cómo te sientes con tu ropa. Cada modelo tiene un propósito específico: realzar, sostener o simplemente acompañarte y hacerte lucir increíble según la ocasión.

Aquí te contamos sobre 5 tipos de sostén y cómo elegir el que mejor se adapta a ti:

1. Push-Up

Este es un sostén al que se le integra un relleno en las copas, con un diseño que eleva y junta el busto, creando un efecto visual de mayor volumen.

Es perfecto para esos días en que quieres potenciar tu escote y darle un volumen extra a tu figura. Te recomendamos llevarlo con tus vestidos de noche o esos tops ajustados que tienes en tu closet para un look impactante.

¡Ojo! Existen modelos con tirantes ajustables o removibles, lo que te permite quitarlos si tu outfit es sin mangas.

2. Balconette

El balconette es un sostén que tiene copas abiertas, de corte recto y horizontal, que deja expuesta la parte superior del busto, proporcionando una silueta redondeada y natural. Su diseño sí o sí te favorecerá, ya que eleva sin exagerar e integra, en su mayoría, una pretina ancha para dar un soporte sólido.

Te recomendamos:

Considerarlo para eventos semiformales o looks de día con un toque femenino.

Usarlo con escotes horizontales y outfits románticos.

Combinarlo con blusas y vestidos con hombros descubiertos.

3. Deportivo

Este sostén o peto está diseñado para minimizar el movimiento del busto durante el ejercicio, ya que ofrece una sujeción firme sin sacrificar la comodidad. Úsalo con ropa deportiva o en tus días más casuales.

Ten en cuenta que:

Existen diferentes niveles de soporte según la intensidad de la actividad (ligera, medio, alto impacto).

según la intensidad de la actividad (ligera, medio, alto impacto). Algunos modelos incluso pueden sustituir al sostén tradicional, si lo que prefieres es la comodidad.

4. Strapless

El sostén sin tirantes o “strapless” es un básico con el que siempre puedes contar. Es firme, puede integrar bandas antideslizantes para que no se mueva de su lugar y las copas moldeadas para que mantengan tu busto en una perfecta postura.

Algunos modelos incluyen tirantes removibles, lo cual es un plus, ya que puedes cambiarlos de forma cruzada o halter y complementar tu vestimenta.

Esta es una opción ideal para:

Usar con prendas sin hombros o con tirantes delgados en el verano.

Lucir vestidos de gala o blusas sin tirantes en eventos formales.

5. Bralette

El bralette combina lo mejor del estilo y la comodidad. Hecho generalmente de encaje o algodón, no tiene aros, no es rígido y suele usarse como prenda clave para outfits modernos que puedes usar en más de una ocasión.

Esta opción ha ido ganando popularidad con el tiempo, ya que:

Es ideal para estar cómoda y lucir bien tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

tanto en el día a día como en ocasiones especiales. Es una prenda versátil . Puedes usarlo en outfits boho, vintage o preppy, todo depende de tu estilo.

. Puedes usarlo en outfits boho, vintage o preppy, todo depende de tu estilo. Hoy existe una mayor variedad de modelos y tallas para que elijas la opción perfecta para cada outfit.

Siéntete segura y cómoda en cada aventura con el sostén correcto