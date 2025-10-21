Contraloría ordena a U. de la Frontera a reintegrar más de $4.300 millones al fisco por irregularidades en el uso de recursos

Además de los $4,3 mil millones que no cuadran con la caja del fondo del Aporte Institucional de Universidades Estatales, la Contraloría descubrió otras faltas en las rendiciones de gastos de la universidad, así como proyectos inconclusos por los que la UFRO deberá reintegrar millones al fisco.

Una auditoría realizada por la Contraloría a la Universidad de la Frontera detectó que hubo más de $4 mil millones que no ejecutaron y que no figuran en las cuentas corrientes del plantel.

Tal como otras universidades, la UFRO percibe recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales, que entre 2019 y 2024 fue por la suma de M$21.776.441, quedando por ejecutar al 31 de diciembre de 2024 de M$5.641.102.

Así, menciona el informe de Contraloría, comparados los $5,6 mil millones sin ejecutar con los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2024 de las cuentas corrientes habilitadas exclusivamente para el control financiero de los fondos AIUE, que alcanzan la suma de M$1.302.101, se constató la falta de disponibilidades por la suma de M$4.339.001.

Por aquello, Contraloría le otorgó un plazo de 30 días hábiles a la institución, desde su recepción del presente informe, para reintegrar el monto.

Las otras observaciones de Contraloría a la UFRO por inconsistencias y faltas en rendición de gastos

La diferencia en las rendiciones de las cuentas no fue el único descubrimiento de Contraloría en su informe de auditoría.

Además, se estableció que en junio, noviembre y diciembre de 2023 las rendiciones realizadas respecto de distintas iniciativas fueron observadas por la Subsecretaría de Educación por inconsistencias y falta de antecedentes de los gastos rendidos. Asimismo, se rechazaron otras por evidenciarse un déficit en la conciliación bancaria.

También se verificó que, entre septiembre de 2023 a junio de 2024, se efectuaron traspasos de fondos del AIUE por más de $5.650 millones, desde las cuentas corrientes destinadas al control financiero, para financiar remuneraciones del personal, lo que resulta improcedente.

Paralelamente, “la Contraloría ordenó reintegrar otro monto por casi $53 millones, vinculados a fondos pendientes de ejecutar respecto de dos proyectos. En la práctica, se trata de fondos que dicha universidad no utilizó, pese a que los plazos de ejecución para tales iniciativas terminaron el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, respectivamente”, informaron desde el organismo fiscalizador.