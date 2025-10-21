Secciones
The Clinic
  The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    Videos

    VIDEO | Vecinos proponen cerrar el Parque Forestal tras serie de ataques nocturnos

    21 de Octubre de 2025 Por

    Un reportaje de Canal 13, recogió las denuncias de los vecinos del Parque Forestal, quienes hoy en día atraviesan un complejo panorama. Tras los constantes episodios de robo y violencia, los residentes del sector, se han organizado para evaluar la posible instalación de rejas que permitan el cierre del espacio durante la noche. Sin embargo, la medida se vuelve compleja, así lo señaló el director de Seguridad de Santiago, Arturo Urrutia: “No es fácil cerrar un parque de esa magnitud, porque es patrimonial y la reja debe ser de determinada factura”.

