Chile será sede de la competencia de habilidades para estudiantes técnico-profesionales más importante del continente

Con el objetivo de promover la formación técnica profesional, vocacional y medir los conocimientos y avances de estudiantes de diferentes países, Worldskills Americas celebrará la sexta versión de la competencia continental en nuestro país.

La competencia se realizará en 19 habilidades, en 10 sedes ubicadas en Santiago, San Felipe y San Fernando. Las disciplinas en que los estudiantes medirán sus conocimientos serán en Tecnologías de la Construcción y la Edificación, Tecnologías de la Información y Comunicación; Tecnología de Fabricación e Ingeniería; Industria de Servicios y Transporte y Logística, donde destacan habilidades como Mecatrónica, Robótica Móvil, Riego Tecnificado, Albañilería, Diseño Web, Tecnología del Automóvil entre otras.

La competencia internacional se complementará con la Olimpiada Nacional de Habilidades Técnicas, por lo que se espera que en ambos eventos participen más de 700 personas. Las delegaciones internacionales serán protagonistas en este evento que reunirá a estudiantes, profesores y expertos de Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Barbados y Bonaire.

El evento consolida a Chile como un referente en materia de educación técnico-profesional, reconocimiento internacional que se consolidó en 2024 cuando Alejandro Weinstein, director de Worldskills Chile, fue nombrado miembro del directorio de WorldSkills International, la organización que agrupa a más de 90 países. “Desde afuera han visto que desde Chile hemos asumido un liderazgo muy positivo, con un modelo inclusivo que ha permitido que toda la educación técnica tenga cabida. Hoy somos un referente para muchos”, señaló.

Ese interés se verá reflejado en la participación de China, que enviará una delegación integrada por empresarios, organizadores y competidores con el objetivo de aprender de la experiencia chilena, fortalecer lazos con auspiciadores internacionales y preparar la próxima competencia mundial en Shanghai. Croacia, que será sede de la Asamblea Mundial de WorldSkills en octubre de este año, también llegará a Chile con una delegación de expertos en educación, interesada en conocer de cerca el modelo inclusivo que ha desarrollado nuestro país para adaptarlo a su contexto.

Worldskills Americas también contará con actividades que complementarán la experiencia de los competidores visitantes y locales, ya que se realizarán excursiones por viñas para conocer las tradiciones chilenas y podrán participar en instancias como One School, One Country donde las delegaciones extranjeras visitarán colegios y liceos en Chile para fomentar y promover el intercambio cultural.

No sólo los competidores podrán participar, sino que todos los estudiantes TP, profesores, académicos, directores de establecimientos podrán presenciar, de forma gratuita, las competencias que se desarrollarán en las distintas sedes, y además, podrán ser parte de la Conferencia Internacional “Re-evolución de la formación técnica: Tecnología del futuro hoy en las Américas”, instancia donde expondrán destacados conferencistas de Chile, América y Europa, del ámbito empresarial, público y de organismos internacionales, evento que se desarrollará en INACAP, sede Renca.