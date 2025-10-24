Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Jara responde a Matthei tras afirmar que en La Moneda prefieren que gane Kast en primera vuelta

    24 de Octubre de 2025 Por

    Durante su visita a la ciudad de Antofagasta, la candidata presidencial, Jeannette Jara, fue consultada por los últimos dichos de Evelyn Matthei, quien aseguró que el oficialismo, específicamente el Presidente Gabriel Boric, prefiere que sea José Antonio Kast quien pase a segunda vuelta. Frente a eso, Jara aseguró que no entrará en polémicas y aseguro que la candidata se debería “preocupar de su campaña” y de su lugar en las encuestas.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #evelyn matthei#Jeannette Jara#josé antonio kast#Presidente Gabriel Boric

    Más videos