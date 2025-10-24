Videos VIDEO | Jara responde a Matthei tras afirmar que en La Moneda prefieren que gane Kast en primera vuelta 24 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante su visita a la ciudad de Antofagasta, la candidata presidencial, Jeannette Jara, fue consultada por los últimos dichos de Evelyn Matthei, quien aseguró que el oficialismo, específicamente el Presidente Gabriel Boric, prefiere que sea José Antonio Kast quien pase a segunda vuelta. Frente a eso, Jara aseguró que no entrará en polémicas y aseguro que la candidata se debería “preocupar de su campaña” y de su lugar en las encuestas.

