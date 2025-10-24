Videos Caen integrantes de “La Jauría”: la banda que sembró el terror con robos violentos en Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono 24 de Octubre de 2025 Por Edo Woo

Un amplio operativo de la PDI permitió desarticular a “La Jauría”, una organización criminal dedicada a cometer robos violentos en el barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono. La investigación, liderada por la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, movilizó a 375 detectives y 125 vehículos policiales de distintas unidades. El despliegue permitió incautar 122 celulares y detener a 32 integrantes del grupo, compuesto por 18 adultos y 14 menores, de los cuales 18 son chilenos y 14 extranjeros. Las detenciones se concretaron tras la emisión de 24 órdenes de registro y siete de aprehensión, ejecutadas en 16 comunas de la Región Metropolitana bajo coordinación con la Fiscalía.

