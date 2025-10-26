Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Política

    26 de Octubre de 2025

    A tres semanas de la elección: sigue en vivo el debate presidencial de Canal 13 de los ocho candidatos a La Moneda

    Los ocho aspirantes a La Moneda se miden en una nueva instancia de debate televisada a 21 días de la elección presidencial. Transmisión gentileza Canal 13.

    Por
    Compartir

    Suscríbete al newsletter

    Desde las seis de la tarde fue la hora desde la que comenzaron a llegar a las dependencias de Canal 13 los ocho candidatos presidenciales, quienes se verían por segunda vez las caras en una instancia de debate presidencial de carácter televisado.

    Así, Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, arribaron poco pasadas las 19:00 horas a la estación televisiva.

    Algunos fueron acompañados por sus parejas, como fue el caso de Kast, Kaiser y Mayne-Nicholls, mientras que Jara y Matthei, en tanto, lo hicieron con integrantes de su comando de campaña.

    En un patio interior del canal fueron recibidos por parte de la plana ejecutiva de la estación. Asimismo, había sillones dispuestos para que los equipos de campaña de los candidatos pudiera seguir el debate desde allí.

    En ese espacio fue posible ver, por ejemplo, a los alcaldes Tomás Vodanovic (Frente Amplio) y Claudio Castro; al diputado Cristián Labbé; a la exsubsecretaria Paula Daza; entre otros.

    De izquierda a derecha: Franco Parisi, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, y Evelyn Matthei. Fotos: The Clinic.

    Temas relevantes

    #Eduardo Artés#Elecciones 2025#evelyn matthei#Franco Parisi#Harold Mayne-Nicholls#Jeannette Jara#Johannes Kaiser#josé antonio kast#marco enríquez-ominami

    Notas relacionadas