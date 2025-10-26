A tres semanas de la elección: sigue en vivo el debate presidencial de Canal 13 de los ocho candidatos a La Moneda

Los ocho aspirantes a La Moneda se miden en una nueva instancia de debate televisada a 21 días de la elección presidencial. Transmisión gentileza Canal 13.

Desde las seis de la tarde fue la hora desde la que comenzaron a llegar a las dependencias de Canal 13 los ocho candidatos presidenciales, quienes se verían por segunda vez las caras en una instancia de debate presidencial de carácter televisado.

Así, Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, arribaron poco pasadas las 19:00 horas a la estación televisiva.

Algunos fueron acompañados por sus parejas, como fue el caso de Kast, Kaiser y Mayne-Nicholls, mientras que Jara y Matthei, en tanto, lo hicieron con integrantes de su comando de campaña.

En un patio interior del canal fueron recibidos por parte de la plana ejecutiva de la estación. Asimismo, había sillones dispuestos para que los equipos de campaña de los candidatos pudiera seguir el debate desde allí.

En ese espacio fue posible ver, por ejemplo, a los alcaldes Tomás Vodanovic (Frente Amplio) y Claudio Castro; al diputado Cristián Labbé; a la exsubsecretaria Paula Daza; entre otros.