DiDi refuerza la seguridad: Insignias de verificación para pasajeros llegan a Chile

DiDi ha lanzado en Chile las insignias de verificación para pasajeros, una nueva función clave para reforzar la seguridad de los conductores. Este sistema de certificación de cuentas, que se divide en niveles Básico y Avanzado, permite a los choferes tomar decisiones más informadas antes de aceptar un viaje, contribuyendo a un ecosistema de movilidad más seguro y transparente.

Insignias de verificación para pasajeros es la nueva función que DiDi, la plataforma de movilidad urbana, ha implementado con el fin de fortalecer la confianza, la transparencia y la seguridad en cada viaje. Esta herramienta busca reforzar la seguridad de los conductores en Chile, permitiéndoles acceder a mayor información sobre los usuarios antes de aceptar una solicitud de viaje y promoviendo así un ecosistema más seguro y transparente.

La incorporación de las insignias de verificación para pasajeros busca mejorar la percepción de seguridad de los conductores al momento de aceptar un viaje, lo cual es especialmente relevante en horarios nocturnos o en zonas de alta demanda. Estas insignias, visibles para el conductor, brindan información adicional sobre el nivel de verificación de la cuenta del pasajero, permitiendo al conductor tomar decisiones más informadas. De esta manera, DiDi también busca fomentar un entorno de mayor colaboración entre conductores y pasajeros.

Según Pablo Lamuraglia, director de Seguridad para DiDi en Hispanoamérica, al robustecer la información de su perfil, los pasajeros no solo ganan confianza frente a los conductores, sino que también contribuyen al bienestar colectivo en un acto de responsabilidad digital. Lamuraglia añadió que es fundamental que los pasajeros verifiquen su cuenta para que encuentren conductores más dispuestos a aceptar sus viajes, sobre todo en contextos donde usualmente se registran mayores rechazos o riesgos de incidentes.

Cómo obtener Insignias de verificación para pasajeros y sus niveles

Los pasajeros tienen la opción de verificar su cuenta dentro de la aplicación para obtener dos tipos de insignias: Básica y Avanzada.

La Insignia Básica se obtiene al registrar una tarjeta de crédito o débito, o una identificación oficial como DNI, cédula o licencia de conducir. Por otro lado, la Insignia Avanzada se otorga a los usuarios que comprueban que su nombre de usuario coincide con su documento oficial y, además, agregan una foto de perfil validada por la aplicación.

Para conseguir la insignia de verificación para pasajeros, los usuarios deben seguir unos sencillos pasos dentro de la aplicación.

DiDi ha asegurado que la información proporcionada por los usuarios será tratada de acuerdo con sus políticas de privacidad y las leyes de protección de datos vigentes.

Estas nuevas insignias se integran al ecosistema de seguridad ya existente en DiDi, que incluye herramientas como la grabación de audio durante los trayectos, la función de compartir el viaje en tiempo real, y la verificación de cuentas para nuevos pasajeros. Todas estas medidas están diseñadas para minimizar riesgos y reforzar la confianza en cada experiencia en la plataforma.