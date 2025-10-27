Secciones
    Videos

    VIDEO | Jara y Kast empatan con 23% de preferencia presidencial según última encuesta CEP

    27 de Octubre de 2025 Por

    El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló los resultados de su última encuesta, en las que enseñan las preferencias electorales de los ciudadanos en los días previos a la próxima elección presidencial. Dentro de los principales hallazgos, en la categoría de preferencia presidencial, se produjo un empate en el primer lugar: Jeannette Jara y José Antonio Kast marcaron un 23%. Mientras que Matthei registró un 13%, seguido de Franco Parisi con un 8%.

