    Videos

    Matthei respalda dichos de su generalísimo tras tachar la administración de Boric como un “Gobierno de atorrantes”

    28 de Octubre de 2025

    Durante su actividad junto a la Fundación Coanil, Evelyn Matthei se fue consultada sobre las últimas declaraciones de su generalísimo, Diego Paulsen, quien calificó a la administración de Gabriel Boric como un “gobierno de atorrantes” y planteó una supuesta estrategia para favorecer al candidato José Antonio Kast. Ante eso, Matthei aseguró que no caería en polémicas, pero que “respalda totalmente a su jefe de campaña”.

