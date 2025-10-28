“Más allá de los límites”: la cuarta versión de TEDx Frutillar vuelve con actores destacados, artistas y una invitación a la reflexión personal

Compartir

Este 23 de octubre se llevará a cabo la cuarta versión de TEDx Frutillar en el Teatro del Lago. Bajo el lema “Más allá de los límites” la edición de TEDx Frutillar 2025 nos extiende una vez más la invitación a dejarnos sorprender con las experiencias y perspectivas únicas de un diverso y connotado grupo de speakers.

Desde su primera edición en el año 2022, TEDx Frutillar se ha enfocado en visibilizar grandes ideas y talentos desde el sur de Chile. Este año no es la excepción y bajo el lema “Más allá de los límites”, esta charla volverá dirigida al emprendimiento.

“Esta edición está pensada para desafiar e inspirar a quienes nos acompañen a que se atrevan a innovar, a adaptarse y a enfrentar los desafíos del presente para crear un futuro sin restricciones”, cuenta María José Urrutia, coordinadora general de TEDX Frutillar.

El evento se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro del Lago, Frutillar, y contará con una variada programación que incluye charlas en el formato TED.com, presentaciones artísticas y el segmento Sillón Rojo, donde destacados chilenos compartirán sus historias en un formato íntimo y reflexivo.

Desde actores como Leonor Varela, Antonia Zegers y Felipe Braun hasta figuras de la empresa como Susana Jiménez, presidenta de la CPC y muchos otros, invitarán a través de sus experiencias de vida a enfrentar nuestros desafíos individuales y colectivos con determinación.

“TEDxFrutillar es una experiencia que va mucho más allá de lo que ocurre en el escenario. Es una vivencia que remueve, que conecta a las personas con ideas poderosas y con otras igualmente movilizadas. Lo que pasa aquí no se olvida fácilmente, porque no solo escuchamos: sentimos, compartimos, nos cuestionamos. La atmósfera que se crea es única y deja huella en cada persona que participa”, destacó Catalina Boetsch, coordinadora de Experiencia de TEDxFrutillar.

TEDxFrutillar realizará además la tercera versión del Demoday de la Patagonia al Mundo, con el objetivo de visibilizar y conectar a los emprendedores que están marcando la diferencia en la región. El 2024 fue un año cargado de emociones, eventos y más de 140mil visualizaciones, donde uno de sus partners estratégicos fue CORFO, y marcas que siguen apoyando anualmente esté propósito como BCI y Tigabytes.

Puedes conocer el programa completo y comprar tus entradas www.tedxfrutillar.com

¿Quiénes son los charlistas de TEDx Frutillar 2025?

LEONOR VARELA

Leonor Varela es una actriz y productora chilena, nacida el 29 de diciembre de 1972 en Santiago. Es conocida por su trabajo en películas como Blade II y Voces Inocentes, así como en la miniserie Cleopatra. Tras una niñez internacional, estudió actuación en París y ha desarrollado una carrera multilingüe en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Además de su carrera actoral, es una reconocida activista ambiental y autora, habiendo escrito el libro “Ir al cielo y volver” sobre la pérdida de su hijo.

CRISTIÁN ARRIAGADA

El Dr. Cristián Arriagada es un destacado cirujano plástico, estético y reconstructivo. Tiene amplia trayectoria en el ámbito de la salud tanto en el sector público como privado. Fue vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y actualmente es fundador de MADE Esthetic.

FELIPE BRAUN

Felipe Braun creció con dislexia en un mundo que no esperaba mucho de él. Sin embargo, el escenario se convirtió en su escuela: allí aprendió a escuchar con atención, a mirar con empatía y a encontrar sentido en las preguntas que definen la vida.

ANTONIA ZEGERS

Antonia Zegers es una de las actrices chilenas más reconocidas de su generación, con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Se ha consolidado como una figura clave del cine y la televisión chilena, siendo parte fundamental de producciones que han llevado el talento nacional a los escenarios más prestigiosos del mundo. Participó en el exitoso Podcast Caso 63 que hoy es contenido de culto.

JEAN PAUL OLHABERRY

Jean Paul Olhaberry es un ilusionista y escapista que dedica su vida a crear experiencias mágicas capaces de desafiar la realidad y despertar la imaginación. Su arte combina el conocimiento de las tradiciones mágicas ancestrales con la innovación y la creatividad del ilusionismo contemporáneo. Así, da vida a presentaciones únicas, llenas de misterio y asombro.

SUSANA JIMENEZ

Susana Jiménez es empresaria, directora de empresas y presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el principal gremio empresarial de Chile. Actualmente es empresaria del rubro lechero y directora de Esval, Essbio, Soprole, Nueva Pudahuel e Invexans, además de consejera de Sofofa.