Ejército remata jeep militares desde los $1,5 millones, vestuario y hasta cocinas de campaña: revisa el listado completo, precios y fechas de la subasta 

Todo tipo de vehículos serán rematados el próximo 7 de noviembre en la capital. Se pueden encontrar autos y camiones por precios que bordean los $900 mil pesos y ascienden a $5 millones en algunos casos.

El 7 de noviembre a las 9:00 serán rematados más de 200 bienes del Ejército, entre los que se encuentran vehículos de motocicletas a camiones, pero también habrá ítems como vestimenta y equipamiento.

El remate de los bienes será en la División Logística, ubicada en Av. Manuel Rivas Vicuña Nº 365, en Estación Central. Sin embargo, el 30 de octubre y el 3-4 de noviembre quienes deseen pueden acercarse a la exhibición de los bienes y lotes en los respectivos regimientos.

Zoom a los precios y detalles del remate del Ejercito

Por ejemplo, el Regimiento Logístico Nº1 de Tocopilla, remata 102 bienes. Entre ellos, se encuentran más de cuarenta remolques desde los $357 mil, bienes de uso de intendencia y vestuario y equipo, pero los más llamativos son los vehículos.

Una Hyundai Galloper del año 2002 por $1.093.261; un Toyota Yaris del 2003 por $894.802; una veintena de Jeep Ail Storm M-240 de 1993 desde $1.500.294 a $2.355.893; motocicletas Honda XR-250 del 2009 con precios desde los $729.347 a $985.259.

Decenas de Jeep Ail Storm M-240 están siendo rematados por el Ejército.

En el Regimiento Logístico Nº2, ubicado en Colina, son 33 los bienes rematados. Entre ellos, una Station Wagon Volkswagen Toureg del 2013 por $17.898.295 y un Mercedes Benz S500L del 2011 por $28.977.707.

Una decena de camiones Mercedes Benz del Ejército, de modelos 1017-A con precios de $1.510.811 a $2.077.366, así como hay modelos LAK1418 de 1991 de $2.185.456.

También hay camionetas, cuadrimotos y motocicletas, una grúa y una serie de remolques, que en este caso varían entre los $309.150 y los $954.930 dependiendo del año y el modelo.

El Centro de Instrucción y Entrenamiento “Las Bandurrias” remata tres Jeep Ail Storm M-240 de 1993 a $1.296.085, y la Compañía Logística Divisionaria Nº4 dos cocinas Hass&Sohn de 1979 a $497.000.

En Campo Militar “Pozo Almonte” se rematan tres camiones Mercedes Benz Unimog 1300 de 1985 de $8.357.396 a $9.832.230. También varios Tracto Camión DAF YTV 2300 de 1987 por $5.880.456, así como varios semiremolques con y sin grúa por más de $4 millones.

En el Cuartel Nº2 del Regimiento Logístico Nº6 “Pisagua, en Arica, se rematan cocinas de campaña por $476.000, semiremolques con grúa de 1987 por $4.851.897 y tracto camiones DAF YTV 2300 de 1987 por $4.410.340.

En la Compañía Logística y Administrativa Nº4 de Concepción, rematan un minibus de 2007 Hyundai H1 SVX por $1.251.611, tres camionetas Toyota Hilux del 2000 cuyos precios van de $1.512.370 a $2.363.078, un corta cesped Jhon Deere a $304.000 y seis camiones Mercedes Benz 416 de 1988 que cuestan entre $1.563.895 y $2.867.141, además de vestuario.

El Regimiento Logístico Nº3 “Victoria” remata una camioneta Nissan Terrano de 2008 a $3.512.012; ocho Jeep Ail Storm M-240 de 1993 y 2001 por $1.208.241; cuatro camiones Mercedes Benz 1017 de 1980 por $1.259.353 y $1.373.840.

La Jefatura Administrativa y Logística de Valdivia oferta dos jeep Ail Storm M-240 2001 por $1.891.159 y tres camionetas Command Car 325 de 1987 y 1988 por $1.389.547.

Así también hay tres regimientos más de Osorno y Temuco que ofrecen una camioneta Toyota Hilux 2000 de $2.289.152 , bienes de uso de intendencia y un camión Mercedes Benz 1017 de 1981 por $2.067.534.