Videos Gobierno alerta por ‘rodadas’ en Halloween: Son prácticas no propias de nuestro país 29 de Octubre de 2025 Por Victoria Constanzo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció las medidas que se tomarán en materia de seguridad a propósito del fin de semana largo que se aproxima. Aseguró que se reforzarán los controles de identidad y migratorios, a raíz de las rodadas de motociclistas que se han registrado en distintos puntos del país durante esa festividad. “Vamos a aplicar la ley y realizar todos los controles necesarios para que estos actos temerarios no se desarrollen en nuestras calles”, afirmó Vallejo.

