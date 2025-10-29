Videos
Gobierno alerta por ‘rodadas’ en Halloween: Son prácticas no propias de nuestro país
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció las medidas que se tomarán en materia de seguridad a propósito del fin de semana largo que se aproxima. Aseguró que se reforzarán los controles de identidad y migratorios, a raíz de las rodadas de motociclistas que se han registrado en distintos puntos del país durante esa festividad. “Vamos a aplicar la ley y realizar todos los controles necesarios para que estos actos temerarios no se desarrollen en nuestras calles”, afirmó Vallejo.