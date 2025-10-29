Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    Gobierno alerta por ‘rodadas’ en Halloween: Son prácticas no propias de nuestro país

    29 de Octubre de 2025 Por

    La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció las medidas que se tomarán en materia de seguridad a propósito del fin de semana largo que se aproxima. Aseguró que se reforzarán los controles de identidad y migratorios, a raíz de las rodadas de motociclistas que se han registrado en distintos puntos del país durante esa festividad. “Vamos a aplicar la ley y realizar todos los controles necesarios para que estos actos temerarios no se desarrollen en nuestras calles”, afirmó Vallejo.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #gobierno#Hallloween#Rodadas

    Más videos