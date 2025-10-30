Videos La crítica entre líneas de Boric a Trump en Corea del Sur: “Es mejor aprender que aplastar al otro” 30 de Octubre de 2025 Por Edo Woo

En su primera jornada en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric volvió a marcar distancia con Donald Trump, en medio de un discurso ante empresarios asiáticos en el marco del Foro Económico APEC 2025. Aunque sin mencionarlo directamente, sus palabras fueron interpretadas como una nueva crítica velada a Trump, quien retomó protagonismo en la escena internacional con su encuentro con Xi Jinping en Corea. Revisa acá el discurso completo de Boric en el Seminario Empresarial Chile-Corea.

