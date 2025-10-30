Congreso LATAM Intercoiffure 2025: el evento de este 3 de noviembre que posicionará a Chile como “epicentro del estilismo internacional”

Compartir

El próximo 3 de noviembre, Chile tendrá la oportunidad de ser epicentro del estilismo internacional con la llegada del Congreso LATAM Intercoiffure Chile 2025, una asociación global con orígenes en Alemania que busca unir a los mejores profesionales de la peluquería del mundo. El evento que se realizará a las 13:00 horas en Sala Omnium, Santiago, promete marcar un antes y un después en la historia del estilismo en América Latina.

“Este encuentro reunirá a los más destacados estilistas de América Latina, quienes compartirán su

talento, creatividad y las últimas tendencias internacionales en color, diseño y moda capilar”, expresan desde Intercoiffure Chile. Bajo la presidencia del peluquero Samuel Rubio, el evento no solo marca un hito regional, si no que también “instalará al país bajo evaluación formal para convertirse en anfitrión del Congreso Mundial Intercoiffure 2029”, anticipan.

El evento que se realizará en nuestro país contará con la presencia de Peter F. Pfister, presidente de Intercoiffure Mondial, una figura de reconocimiento global en el mundo de la peluquería. Su presencia será fundamental para determinar si Chile “cuenta con las condiciones técnicas, artísticas y logísticas para recibir, por primera vez en un siglo de historia” al Congreso Mundial Intercoiffure 2029. “El encuentro global hasta ahora solo ha rotado entre capitales consagradas de Europa y Asia. De concretarse, sería la primera vez que la cumbre mundial aterriza en Sudamérica”, explican.

“Por un día, Chile deja de mirar hacia afuera y se convierte en el centro de atención mundial”

El presidente del evento, Samuel Rubio, asegura que esta instancia podrían repercutir en la proyección internacional del estilismo chileno durante los próximos diez años. “Por un día, Chile deja de mirar hacia afuera y se convierte en el centro de atención mundial”, señala. La intención de Intercoiffure Chile es “demostrar que Latinoamérica no solo consume tendencias importadas, sino que hoy tiene capacidad de producir y exportar nuevas referencias estéticas al mundo”, expresan.

El encuentro reunirá a talentos, marcas y tendencias de toda América Latina. Contará con shows artísticos internacionales, destacadas empresas del rubro de la belleza, lanzamientos de colecciones femeninas y masculinas, que “marcarán las nuevas tendencias globales en estilo, corte y color”. Además del estreno mundial de “Intercoiffure Barber”, la primera división internacional dedicada al arte y la excelencia de la

barbería, creada en Chile.

El encargado de presidir el evento, Samuel Rubio, asegura que Chile hoy está siendo visto en Europa como una posible “capital de la moda”. “Si el Consejo Mundial decide finalmente que Chile es apto para la edición 2029, el país no solo ingresará a la historia de Intercoiffure, sino que podría instalarse como la nueva capital de referencia estética del hemisferio sur”, anticipa.