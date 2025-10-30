Para recordar a los que ya partieron: Cementerio y funeraria implementarán altar especial para mascotas que fallecieron

El cementerio Valles Unidos de Quilicura y la funeraria FIM instalarán un altar especial para recordar a las mascotas fallecidas. La actividad será gratuita y abierta al público.

“Trae la fotografía de tu mascota y déjala en nuestro altar“. Ese es el llamado para quienes quieran recordar a sus ‘hijos peludos’ en un altar especial dispuesto en el cementerio Valles Unidos de Quilicura.

Se trata de la Expo FIM, que contará con un altar dedicado especialmente a los animales de compañía, un lugar de amor y gratitud para quienes dejaron huellas eternas en nuestras vidas. “Son parte de la familia chilena y de casi toda la sociedad por eso siempre las recordaremos“, señalan desde la empresa.

La actividad comenzará este 31 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. Durante toda la Expo habrá un stand infantil con juegos, pinta caritas y espacios para colorear. Todas instancias totalmente gratuitas.

Las actividades para recordar a las mascotas

La jornada inaugural en el Cementerio Valles Unidos comenzará el 31 de octubre con exposiciones de cofres artísticos, carrozas innovadoras y la creación en vivo de un artista invitado. Continuará con la agrupación Mascotas Celestiales donde, con un sentido homenaje, se recordará a los animales de compañía, celebrando su memoria con ternura y respeto.

Alrededor de las 11:00 horas se efectuará una ceremonia evangélica, y por la tarde llegará la tradicional Fiesta del Corpóreo.

Para el 1 de noviembre se instalarán dos grandes altares: uno para las personas y otro especialmente para las mascotas que ya partieron. Las familias podrán llevar fotografías, flores y recuerdos, construyendo un homenaje colectivo lleno de significado. A las 11:00 horas se celebrará una ceremonia católica, seguida del taller artístico de cerámica y pintura de cofres (12:00 a 14:00). El día cerrará con un concierto conmemorativo a las 15:00 horas.

El 2 de noviembre finalizan las jornadas con un Concurso de Disfraces “Dueño y Mascota” y a las 12:00 horas se premiará la creatividad y el vínculo entre las familias y sus animales.