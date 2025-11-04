Videos El momento en que Jara le dice a Parisi que en segunda vuelta vote por “La comunacha” 4 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La candidata Jeannette Jara protagonizó un divertido momento con Franco Parisi, a quien le pidió que vote por ella en una eventual segunda vuelta. Todo ocurrió cuando el líder del PDG fue consultado sobre si apoyaría “al facho o al comunacho”, expresión que él mismo popularizó durante su campaña. Parisi evitó responder, pero fue interrumpido por Jara, quien entre risas le dijo: “Vote por la comunacha”, en alusión a su militancia en el Partido Comunista.

