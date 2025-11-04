SEAT lanza en Europa los nuevos Ibiza y Arona: la movilidad accesible se renueva con diseño y tecnología

SEAT presenta los nuevos Ibiza y Arona en su 75º aniversario, con una ambiciosa renovación de su diseño, la calidad interior y la eficiencia de sus modelos urbanos. Con un exterior más expresivo, un habitáculo más refinado y una gama de motores TSI que se prepara para la electrificación.

SEAT presenta los nuevos Ibiza y Arona, marcando una nueva etapa para la marca en su 75º aniversario. Estos modelos, fundamentales para la gama y el crecimiento de la compañía, han sido renovados para subir el listón en sus respectivos segmentos. La actualización se centra en tres pilares fundamentales: un diseño exterior renovado, un interior refinado y una propuesta de valor global más sólida. Además, SEAT está preparando ambos vehículos para el futuro, incluyendo el próximo cumplimiento de la normativa de emisiones Euro 7 y la introducción de sistemas de propulsión mild-hybrid.

El SEAT Ibiza lleva más de 6 millones de unidades vendidas a lo largo de cinco generaciones desde su debut en 1984. Por su parte, el SUV urbano SEAT Arona ha vendido más de 750.000 unidades desde su lanzamiento en 2017. Ambos vehículos se diseñan, desarrollan y producen en las instalaciones de SEAT en Martorell, Barcelona, y su lanzamiento comercial en el mercado europeo está previsto para enero de 2026.

SEAT presenta los nuevos Ibiza y Arona

Los nuevos modelos presentan un diseño exterior en el que la parte delantera ha sido completamente actualizada. Ello gracias a una nueva parrilla hexagonal y una rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido que realza su carácter deportivo. Los faros son ahora más estrechos, con tecnología Full LED, que no solo confieren un aire más decidido y técnico a los autos, sino que también mejoran la visibilidad y reducen el consumo de energía.

El parachoques delantero también es nuevo. En la parte trasera, el nuevo SEAT Ibiza incorpora un paragolpes rediseñado que subraya su actitud dinámica y juvenil. La inscripción del modelo, ya sea Ibiza o Arona, se presenta en aluminio oscuro, aportando un toque final moderno y distintivo. En el acabado FR, se añade un sutil anagrama FR grabado con láser en el pilar B.

La gama de llantas también se renovó, estando ahora disponibles en medidas de 15 a 18 pulgadas, montando neumáticos más eficientes que mejoran el dinamismo y el rendimiento. El Ibiza añade dos opciones de 17 pulgadas y dos de 18 pulgadas, mientras que el Arona suma dos opciones de 16 pulgadas y otras dos de 18 pulgadas a la oferta existente. La paleta cromática exterior se refresca con nuevos tonos más vibrantes y juveniles como Liminal, Oniric e Hypnotic. Además, el SEAT Arona se ofrece con opciones de color de techo en contraste, como el Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan.

Interior actualizado y tecnología en el nuevo SEAT Ibiza y Arona

El habitáculo de los nuevos SEAT Ibiza y Arona mejora en calidad, diseño y conectividad , sin perder su característico sentido del espacio. El interior cuenta con nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire. El nuevo habitáculo con acabado en negro , que se replica en los tejidos de los asientos y las inserciones textiles de los paneles de las puertas , aporta mayor refinamiento y mejora la calidad percibida. El volante, revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, ofrece una sensación táctil de precisión.

En el nivel de acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket son parte de la dotación de serie , ofreciendo un equilibrio perfecto entre deportividad y confort para el uso diario y la conducción ágil.

En cuanto a tecnología, ambos modelos incluyen funciones digitales mejoradas, como el nuevo sistema de sonido premium SEAT Sound con seis altavoces, un subwoofer y un amplificador de 300 W de potencia sonora. También disponen de carga rápida inalámbrica para dispositivos móviles de 15 W con tecnología de refrigeración.

Eficiencia y motorizaciones de los SEAT Ibiza y Arona

Bajo el capó, los SEAT Ibiza y Arona siguen ofreciendo el equilibrio perfecto entre dinamismo y eficiencia, impulsados por una gama de motores de gasolina que ofrecen entre 80 hp y 150 hp.

La gama de motores incluye:

1.0 MPI de 80 hp: un motor de 3 cilindros con caja de cambios manual de 5 velocidades, exclusivo del Ibiza.

1.0 TSI de 95 hp: un motor de 3 cilindros con caja de cambios manual de 5 velocidades. Estará disponible en la oferta comercial del Arona, y próximamente, en la del Ibiza.

1.0 TSI de 115 hp: un motor de 3 cilindros con opción de caja de cambios manual de 6 relaciones o DSG de 7 velocidades.

1.5 TSI de 150 hp: un motor de 4 cilindros con caja de cambios DSG de 7 velocidades y sistema de desconexión de cilindros (ACT), que permite circular en modo 2 cilindros cuando es posible para reducir el consumo y las emisiones.

Mirando al futuro, SEAT planea renovar toda su gama con opciones electrificadas para 2028, comenzando con las versiones mild-hybrid del SEAT Ibiza y Arona en 2027.