“Los años salvajes”: El drama que le dio a Daniel Antivilo su primer papel protagónico, el actor acostumbrado a interpretar torturadores y militares

Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, "Los Años Salvajes" ha cosechado críticas positivas, destacando su fuerte carga nostálgica y melancólica. Se estrena este jueves en cines y en el elenco también están los actores José Soza y Daniel Muñoz, entre otros.

Este jueves se estrena en cines nacionales “Los años salvajes”, comedia dramática de Andrés Nazarala protagonizada por Daniel Antivilo, quien interpreta a Ricky Palace, un cantante olvidado de 65 años que sobrevive tocando sus viejos éxitos en un bar de Valparaíso y que, por error, es dado por muerto en un obituario local.

El elenco está compuesto por grandes actores nacionales como José Soza, Nathalia Galgani, Daniel Muñoz y Alejandro Goic. Este último interpreta a Tommy Wolf, una estrella internacional que recientemente se ha apropiado de una canción grabada por Ricky en su juventud. En su búsqueda de justicia, Palace emprende un viaje emocional que lo lleva desde el caos del puerto hasta la calma del bosque.

El semblante duro de Antivilo, a ratos, no responde a la ternura de un personaje solitario. “Tuvimos unos 15 días antes, ensayando las canciones. Yo, manipulando la guitarra, me la llevaba a la casa. Y ahí, haciendo el rol del músico, que es un tremendo papel”, dice el actor sobre su primer protagónico de la mano de Los años salvajes.

En cuanto al trabajo con el personaje, comenta que todo parte desde el guión: “Después trato de incorporar otros elementos y hacerlo propio. Ahí es cuando uno le presta las experiencias y las emociones al personaje. Creo que en este trabajo se dio, se completó esa unión. A Ricky Palace lo quieren, por lo que me han dicho, por lo que me han comentado en la calle: gente, estudiantes de cine, el público en general. Quieren al personaje. Y ahí ya hay un logro. Creo que en ese sentido logré hacer mi trabajo como actor”.

Antivilo tiene una larga trayectoria en papeles secundarios: recientemente participó en Vencer o morir, donde interpretó al “Capitán Goleta”; en la serie Dignity fue policía jefe; en Dominio vigente fue sicario, y suma un largo listado de personajes, casi siempre asociados a figuras rudas o populares.

“A mí me ha tocado encarnar distintos personajes. En el cine sí me han llamado para los personajes más violentos. He hecho torturadores, militares y todo ese tipo de fauna… de mala fauna humana. Y últimamente, en el teatro, me ha tocado otro tipo de personajes. Uno puede ahí profundizar en la humanidad. Entonces ahí tengo otros registros. Pero este me fue de mucho agrado. Ser el rockero y estar asumiendo el rol protagónico es una experiencia muy bonita”, dice Antivilo.

Al igual que en la cinta de Andrés Nazarala, Daniel Antivilo vive en Valparaíso. “La vida de provincia que es muy hermosa. Donde uno saluda, se reconoce en la feria, está el colegio cerca, la profesora vive en tu barrio, el que hace el aseo. Entonces es una atmósfera muy amigable. Pero también tiene otro contraste donde hay una violencia de los personajes que viven en la calle”, cuenta sobre los elementos que se repiten en la atmosfera de “Los Años Salvajes”.

La película fue filmada en su mayoría en el plan de Valparaíso, específicamente en sectores como el barrio Puerto, la Aduana y las discotecas del entorno, donde el equipo buscó capturar las atmósferas propias del lugar. Las escenas más cercanas al cerro incluyen una con el personaje Pollo Fuerte y otra rodada en un ascensor junto a Daniel Muñoz. La cinta, que transcurre en dos espacios bien definidos, se divide entre la ciudad puerto y el bosque, este último representado por Laguna Verde, que funciona como una especie de segunda película dentro del relato.

En cuanto a su trabajo con el director Andrés Nazarala dice que “es muy buen director de actores. Sabe dar indicaciones precisas y conoce mucho Valparaíso, tanto su historia como sus rincones. Es una persona muy leída: escritor, músico, crítico de cine y cineasta. Alguien muy completo, con un tremendo bagaje, y eso lo transmite de forma muy simple. Es cercano al dar sus indicaciones, lo que permite que uno fluya. Y esa, finalmente, es la labor del director.

En cuanto a los temas que toca la película dice la soledad es uno de los eje. “Como un sale adelante, cómo se le presenta un problema y lo va superando. Es una película para observar, no sé si es para entender”, cierra Daniel Antivilo.