Política 9 de Abril de 2025 Matthei vs. Carter: Chile Vamos queda sin margen tras complicaciones de Rincón y realiza últimas gestiones para salvar las primarias

Con Ximena Rincón prácticamente fuera de una primaria al no constituir a su partido a nivel nacional, en Chile Vamos crecen las dudas sobre si convocar a una elección solo entre Matthei y Carter, mientras la izquierda acumula candidatos para esa disputa. En sectores de la coalición, además, se resisten a incorporar a Carter al desafío, mientras el exalcalde en conversación con The Clinic cuestiona que no se previera el escenario con la senadora Rincón. "En las próximas semanas veremos a la izquierda en una primaria muy atractiva y Chile Vamos se expone a terminar solos, viviendo solos el desgaste", señaló.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

