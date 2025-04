Llamado a cuidar el tono y una incómoda foto posreunión: la trastienda de la cita de Bachelet con los candidatos presidenciales de la izquierda

La expresidenta recibió a los abanderados presidenciales de los partidos del oficialismo en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano. Ahí, la exmandataria llamó a cuidar el tono de una futura campaña, en medio de la alta tensión entre el PS y el PPD por la proclamación de Paulina Vodanovic como candidata socialista, lo que dejó a Carolina Tohá solo con el apoyo de su partido, el PPD. La exministra del Interior, por lo demás, tuvo un incómodo momento cuando se tomó la foto oficial de su encuentro, al quedar en uno de los extremos de la imagen.

Compartir

“Póngase más acá”, le dijo Michelle Bachelet a Carolina Tohá cuando los candidatos presidenciales del oficialismo, después de dos horas de reunión, se dispusieron para tomarse una foto que inmortalizara el encuentro que se desarrolló en la Fundación Horizonte Ciudadano, ubicada en Ñuñoa.

La abanderada del PPD había tenido un contratiempo, y fue de las últimas en sumarse a captura del momento, por lo que quedó a un extremo, junto al candidato liberal, Vlado Mirosevic.

“No se preocupe, todo se puede dar para malas interpretaciones”, le habría respondido la exministra del Interior a la exmandataria, quien para la fotografía finalmente estuvo rodeaba a su derecha por Paulina Vodanovic (PS) y a su izquierda por Jeannette Jara (PC).

La situación generó un pequeño momento de incomodidad, al complicarse el esquema para la fotografía. Finalmente solo algunos equipos que acompañaban a los abanderados retrataron la escena, que finalmente se compartió por redes sociales.

La cita había comenzado pasado al mediodía. La primera en llegar fue la dueña de casa, Michelle Bachelet, quien se bajó de su auto acompañada por escoltas y parque de su equipo. También la acompaña su mascota, una perra llamada Trufa.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic

Luego, a la cita llegó Paulina Vodanovic, Jeannette Jara, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet; el diputado frenteamplista, Gonzalo Winter; Carolina Tohá y Vlado Mirosevic, en ese orden.

La reunión comenzó entre risas, café, galletas y frutos secos que había dispuesto la expresidenta, quien ocupaba la cabecera de la mesa. Bachelet comenzó hablando de unos robos que había sufrido en el último tiempo Horizonte Ciudadano, como cuando en 2023 rompieron la chapa de un portón perimetral para ingresar al recinto para sustraer televisores y computadores.

Luego, se dio pie al cual era el objetivo de la reunión. La exmandataria, según presentes, realizó un llamado a la unidad del oficialismo de cara a las primarias presidenciales, ahora que ya están prácticamente definidos los candidatos que participarán de estas y que se deben inscribir el próximo 30 de abril.

Las mismas fuentes señalan que Bachelet pidió cuidar el tono en los debates que se avecinen, haciendo una diferencia con la situación de la oposición, bloque del cual, se aseguró, ha mostrado mayores grados de tensión y de división. En ese sentido, se destacó la capacidad del progresismo para ponerse todos detrás de una primaria amplia, en circunstancias de que en la derecha —por el momento— se vislumbra que todos sus liderazgos llegarán a primera vuelta.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic

Fue la misma expresidenta que al terminar la cita se refirió al ambiente que marcó la reunión: “Vamos a ser capaces de hacer algo que creemos que es muy importante en democracia, que es hacer una primaria y vemos que no todos los sectores políticos sean capaces de hacer una”.

Si bien sostuvo que es necesario que los candidatos muestren sus diferencias en campaña, destacó que “el respeto obviamente es algo sobre el cual yo siempre he creído”.

“A todos les hablé y los convoqué a que estas primarias fueran primarias abiertas, transparentes. No sé si la palabra ‘buena onda’ suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso para la ciudadanía”, agregó Bachelet.

¿Apuntó a alguien en particular con sus dichos? “No le di recomendaciones a ninguno en particular, hablé con todos en el mismo sentido de mi experiencia y de qué es lo que yo creía que el país quería y necesitaba”, sostuvo la exjefa de Estado.

El llamado de Bachelet entre tensión PS-PPD

El mensaje de Bachelet se dio en medio de la tensión que ha habido en las últimas horas entre el PS y el PPD, luego de que los primeros proclamaran el sábado como su abanderada presidencial a Paulina Vodanovic, terminando así con una histórica “hermandad” entre ambos partidos que llevaban décadas acordando un abanderado común a la presidencia.

En el oficialismo, por lo demás, no ha caído bien el tono que adoptó Vodanovic en el comité central de su partido y en sus posteriores entrevistas.

El domingo, en Canal 13, Vodanovic sostuvo que su partido ha apoyado “con convicción el gobierno del Presidente Boric, porque la historia nos llama siempre a estar del lado de la democracia y la responsabilidad política, pero esa colaboración a veces nos ha costado caro (…). Hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras”.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic

Sobre eso, agregó: “No somos la continuidad de este gobierno, somos otra cosa, somos más que un puesto en el gabinete o un cupo en una coalición”.

Por otro lado, el surgimiento de su nombre como candidata generó tensiones en el Socialismo Democrático, pues hay quienes creen que debilitará la candidatura de Carolina Tohá.

Además, en el mismo programa televisivo Vodanovic marcó distancias con el PPD. “Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, sostuvo. Y añadió: “Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”.

La timonel socialista, tras la reunión trató de bajarle el tono a sus dichos y reconoció que “claramente tenemos posiciones que espero que con el correr de los días se puedan ir poniendo sobre la mesa”. Sobre eso, explicó que “aquí no son discusiones entre personas ni entre partidos, son ideas distintas”.