La rebelión en sectores del PS por la proclamación de Paulina Vodanovic como carta presidencial y su aislamiento con Tohá

Referentes de la tienda han criticado el alzamiento de la candidatura de la presidenta del PS. La evaluación que hacen es que esta aventura presidencial afectará al Socialismo Democrático y en particular la carta presidencial de Carolina Tohá quien aparece como la carta más competitiva en el sector. Invitan, de hecho, a reflexionar y a buscar un acuerdo para encontrar una candidata que represente al PS y al PPD. "Hace perder al PS el rol central que debería tener en la articulación de un frente progresista", señaló Jaime Gazmuri a The Clinic sobre la proclamación de Vodanovic.

El nombramiento de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, como candidata presidencial de la tienda fue más una preocupación que una buena noticia en las filas del Socialismo Democrático, dado que varios esperaban que el partido le entregara su respaldo a Carolina Tohá (PPD), la otra candidata del colectivo y perteneciente al partido con el que han sido aliados desde los noventa.

Ya hace unas semanas dirigentes de la tienda dirigida por Vodanovic habían manifestado su intención de que el PS apostara por la carta de la exministra del Interior para presentar una carta única como Socialismo Democrático.

Entre los firmantes: Osvaldo Andrade, Gabriel de la Fuente, José Miguel Insulza, Clarisa Hardy; los exsubsecretarios Gonzalo Martner, Marcelo Schilling, Jaime Pérez de Arce; los exsenadores Ricardo Núñez y el ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri.

Este último comentó a The Clinic que considera “un error del comité central del Partido Socialista no haber buscado un acuerdo para tener una sola candidata del Socialismo Democrático”.

Para el ingeniero agrónomo, el hecho de haber avanzado con una candidatura propia “le hace perder al PS el rol central que debería tener en la articulación de un frente progresista”. Según su perspectiva es su colectividad “la que tiene el potencial para convertirse ser articulador de ese frente”.

“No hay hermandad”

Al día siguiente de ser nominada como candidata presidencial, Vodanovic se distanció del Gobierno y del PPD, asegurando que su candidatura no representaba la continuidad de esta administración y que el PS y el PPD no eran partidos hermanos: “No hay una hermandad, hay raíces comunes“, dijo la timonel PS en Canal 13.

Paulina Vodanovic

Sobre eso, Gazmuri no se refirió directamente, pues no quiere entrar en una polémica directa con la presidenta de su partido, pero en esa línea cree que “todavía hay tiempo para intentar una candidatura única. No pierdo la esperanza de que haya una reflexión más profunda en la mayoría del comité central del PS y de la propia presidenta”.

Martner, quien fue embajador de Chile en España en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, también evitó referirse directamente a la candidatura de Vodanovic de manera particular. Aunque sintió que su coalición no lograra una candidatura única.

“Cabe lamentar dos cosas: la ausencia de la Democracia Cristiana que se mantiene en una postura anticomunista de otra época, de la Guerra Fría, que no tiene justificación. Deberían participar. Ahora, me parece bien delicado que por primera vez desde 1990 el PS y el PPD no tienen un candidato presidencial común”.

El economista, al igual que Gazmuri, espera que “hayan conversaciones en los días que quedan para lograr una candidatura única presidencial”.

El sociólogo socialista Alfredo Joignant también fue crítico. En Tele13 Radio sostuvo que “lo que hay que tratar de hacer aquí es buscar un acuerdo, buscar alguna forma en que realmente el Socialismo Democrático pueda competir con éxito en la próxima elección. Las posibilidades de ser elegidos en ese caso son mucho menores“.

A esto, agregó que el levantamiento de Vodanovic como carta presidencial “es de las decisiones políticas que más me ha costado entender. No se han aquilatado los efectos y no veo lo que se busca”.

Estos llamados a acuerdo, por cierto, apuntan a que Tohá se levante como carta única, comentan algunos de estos dirigentes fuera de micrófono. Esto, puesto que la exministra del Interior es quien tiene la delantera en las encuestas y tendría mas posibilidades de ganar las primarias frente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y el candidato frenteamplista, Gonzalo Winter.

Vodanovic espera no quebrar el Socialismo Democrático

Otro de los firmantes de la carta en apoyo a Tohá fue el senador José Miguel Insulza. Y apuntó a esa idea hoy en Radio ADN. “La realidad es muy simple. En la primera reunión del pleno se planteó que la suma de los votos del Partido Socialista y del Partido por la Democracia son más que la de los candidatos que pudiera tener el Partido Comunista o el Frente Amplio”.

Con ello, el senador agregó que “problema es que no hay dos candidaturas del Socialismo Democrático, hay más todavía. También está Vlado Mirosevic (…) Así que todos los partidos tienen un candidato. Lo que hay que tratar de hacer aquí es buscar un acuerdo, buscar alguna forma en que realmente el socialismo democrático pueda competir con éxito en la próxima elección. Las posibilidades de ser elegidos en ese caso son mucho menores”.

La senadora Vodanovic llegó hoy a las dependencias de Horizonte Ciudadano, fundación creada por la expresidenta Bachelet para un encuentro con los candidatos del oficialísimo.

Cuando llegó, pasado el mediodía, fue consultada por un posible quiebre entre el Socialismo Democrático a propósito de su candidatura.

Ahí, la presidenta del PS indicó que “espera que no” y que no cree que “solamente una candidatura primaria pueda generar un efecto tan adverso y que no es lo buscado. Lo que busca el PS es tener una voz, la posibilidad de que la ciudadanía elija entre distintas propuestas”.

Al ser consultada por los dichos del senador Insulza, criticó: “ A eso el senador Insulza podría haberse referido en el comité central en el que estuvo presente y no lo hizo”.