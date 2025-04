¿Estamos solos en el Universo?: astrónomos detectan posibles señales de vida en un planeta alejado de la Tierra

Se trata del exoplaneta bautizado como K2-18b, que orbita una estrella a 120 años luz de distancia. Éste fue descubierto en 2017 por astrónomos canadienses gracias a los telescopios instalados en Chile.

Una de las grandes preguntas de la humanidad es si realmente estamos solos. ¿Puede ser La Tierra el único planeta con vida inteligente? Gracias a esa pregunta, astrónomos han desarrollado incontables trabajos que los llevaron a detectar indicios de vida en un planeta distante.

Según explica The New York Times, los expertos aseguran tener el “indicio más sólido a la fecha” de vida extraterrestre en un exoplaneta llamado K2-18b, el que orbita una estrella a 120 años luz de la Tierra. Un análisis a la atmósfera de este exoplaneta sugiere la existencia, en abundancia, de una molécula que en la Tierra solo tiene una fuente conocida: organismos vivos como algas marinas.

Pese a lo importante que suena el anuncio, el astrónomo de la Universidad de Cambridge y autor del estudio, Nikku Madhusudhan, fue cauto al respecto. “A nadie le conviene afirmar prematuramente que hemos detectado vida”, señaló durante una conferencia que dio a los medios de comunicación. Pese a eso, recalcó que “este es un momento revolucionado. Es la primera vez que la humanidad observa posibles bioformas en un planeta habitable“.

“Es una pista”

Pese a la emoción del enunciado, otros expertos desdramatizan al respecto. Stephen Schmidt, científico planetario de la Universidad Johns Hopkins, aseveró al The New York Times que “no es nada (…) Es una pista, pero aún no podemos concluir que sea habitable“.

Por otro lado, varios investigadores han recalcado que aún queda investigación por hacer con respecto a este exoplaneta. Incluso, un artículo publicado este domingo apuntaba que el K2-18b en realidad podría ser un enorme trozo de roca con un océano de magma y una atmósfera espesa y abrasadora de hidrógeno, lo que lo haría poco propicia para la vida.

El K2-18b fue descubierto en 2017 por astrónomos canadienses cuando realizaban distintas observaciones con telescopios desde Chile.