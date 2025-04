La incómoda posición en la que quedó Evópoli con las declaraciones de Matthei sobre el golpe que contrastan con la postura del partido en 2023

Las palabras de la candidata presidencial de Chile Vamos causaron malestar dentro de un partido que ha buscado marcar diferencias en la coalición por su postura sobre los derechos humanos. Por lo mismo, hubo dirigentes que internamente reconocían que las declaraciones fueron un error y que podían espantar al mundo de centro. Hubo parlamentario que, de hecho, tomaron distancia de lo planteado por Matthei, aunque desde la mesa no se han pronunciado.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Compartir

Era el 2023, año en el que se cumplió el 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, cuando Gloria Hutt, en ese entonces presidenta de Evópoli, dijo una afirmación que separó a su partido de la apreciación sobre el episodio que tenía el resto de Chile Vamos.

“El Golpe de Estado sí era evitable. El sistema político pudo haber hecho más”, señaló Hutt a Radio Infinita el 11 de septiembre de 2023, día para el que Gobierno trabajó varios meses en las actividades conmemorativas que se prepararon en La Moneda. La declaración de la entonces timonel marcó una diferencia con el resto de partidos de su coalición, que por esos días apelaba, por ejemplo en la UDI —mediante una declaración— que el golpe de Estado “se transformó en algo inevitable”.

Ese discurso fue similar a la idea que instaló ayer la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba“, señaló en Radio Agricultura, en relación al golpe de Estado, en una entrevista que sostuvo con Sergio “Checho” Hirane.

La exalcaldesa de Providencia también señaló que “probablemente al principio, el (año) 73, 74, era bien inevitable que no hubiese muertos“.

Tales frases generaron un cuestionamiento severo desde el Gobierno y el oficialismo. Pero, no fue en la vereda de al frente únicamente donde se generaron reparos. También los hubo al interior de la alianza de derecha, particularmente en el ala más liberal, que se trata de Evópoli.

Evelyn Matthei. Foto: The Clinic.

Evópoli con disgusto por las declaraciones de Matthei

“Nosotros creemos en las salidas democráticas y hubiésemos esperado que nunca hubiesen pasado situaciones como la que ocurrió”, dijo ayer el diputado y vicepresidente de Evópoli Jorge Guzmán, señalando que no compartían las declaraciones de la candidata del sector.

Sus dichos reflejaron un malestar que se extendió al interior del partido, luego de conocerse las declaraciones de Matthei.

En la tienda se comunicaron internamente entre dirigentes para saber cómo enfrentar el escenario provocado por estos dichos. En esa línea, un análisis común que se hizo fue que se cayó en un error estratégico, porque esto podría espantar a los votantes de centro, que se indican que son los pilares del buen momento de Matthei en encuestas.

De hecho, algunos dirigentes calificaron la acción como una “torpeza” y un acto innecesario, considerando que Matthei no se encuentra en una campaña de primarias con candidatos que estén más a la derecha que ella, como José Antonio Kast (P. Republicano) y Johannes Kaiser (P. Nacional Libertario).

En la colectividad, inclusive, indican que ni siquiera dentro de la mesa directiva, encabezada por Juan Manuel Santa Cruz, cayeron bien las declaraciones de Matthei.

Con todo, hubo dirigentes que se preocuparon de recalcar el video que subió Matthei con el que intentó aclarar sus dichos.

Por ejemplo, el diputado Francisco Undurraga sostuvo esta mañana, en Radio Agricultura, que las declaraciones de Matthei no fueron de su gusto. “A mí no me gustaron las declaraciones. Me quedo con las declaraciones rectificatorias que ella hizo”, aludiendo al video posterior. “Ella ha sido una mujer vehemente en defender los derechos humanos. Es importante que así sea”, enfatizó.

En Radio Infinita, en tanto, Undurraga calificó los primeros dichos de Matthei como un “tropiezo”.

La defensa de Blumel al episodio

Aunque el disgusto fue explícito por parte de la bancada de diputados de Evópoli en el Congreso, esta mañana una defensa a los dichos de Matthei provino por parte del exministro Gonzalo Blumel.

En Tele13 Radio, Blumel respondió a la pregunta de si existía una “derecha democrática” en el país. “Sin ninguna duda. Creo que la centroderecha ha dado pruebas suficientes. No tiene por qué darlas tampoco, pero ha dado muestras de su compromiso con la democracia desde hace un buen rato“.

“Este tema se discutió profundamente el 2013, cuando se cumplieron los 40 años del Golpe”, añadió, sumando que Matthei recoge lo mismo que se tomó parte en esa oportunidad: “Que la crisis del ’73 representa un fracaso del sistema político, y particularmente del gobierno de la UP que no respetó las formas democráticas (…), pero que fue un fracaso del sistema político en su conjunto porque no hubo capacidad de generar los entendimientos para poder encausar democráticamente la crisis”.

Asimismo, mencionó que no había justificación alguna de las violaciones a los derechos humanos, por que pensó que no era “justo ni riguroso que se ponga en cuestión (la existencia de una derecha democrática). Es una posición que ha sido mayoritaria en la oposición”.

“Evelyn Matthei ha dado muestras en su larga trayectoria de un compromiso político total”, afirmó. A eso sumó que Matthei precisó rápidamente en el video que compartió los dos puntos que le parecen fundamentales. Se trataba de que el sistema político en 1973 “fracasó” y que las violaciones a los derechos humanos “jamás se justifican”.

“Ella en esencia ratifica dos conceptos que a mi juicio son fundamentales (…). Para mí ese punto es evidentemente fundamental”, cerró.