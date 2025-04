Los motivos de Chile Vamos para apostar por una primaria “a todo evento” y sumar a Carter, Chahuán y Cruz-Coke a una disputa con Matthei

Tras semanas de negativas por parte de RN para la realización de una primarias en el sector, el colectivo se alista para anunciar que participarán en los comicios con dos senadores y un exalcalde de la coalición. Entre los factores que pesaron en la decisión estuvo la visibilidad que perderían si no eran parte de la elección, el acercamiento de los republicanos con los libertarios y el auge de Jeannette Jara en el sector oficialista.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Compartir

Un inminente anuncio se espera por parte de Chile Vamos. Y es que el colectivo se prepara para dar a conocer que su candidata a la Presidencia, Evelyn Matthei (UDI), se someterá a unas primarias presidenciales, donde sus contendores serán los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y, además, un nombre que se había descartado, pero que volvería a ingresar a la contienda: el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter.

La notificación se tenía prevista para hoy en un comienzo, pero las declaraciones de Matthei sobre el golpe de Estado alteraron el panorama, por lo que postergaría para el lunes. En todo caso, hubo sospecha de que se realizara de igual forma, luego de que la UDI suspendiera un punto de prensa que tenía acordado para esta mañana.

Aunque hace unas semanas un escenario de primarias no era visto con buenos ojos en Chile Vamos, la postura cambió. En un inicio, en esos comicios se contemplaba a la senadora Ximena Rincón, de Demócratas. Sin embargo, tras dar cuenta de que la parlamentaria no podría presentar su nombre, dado que su partido no está constituido en todas las regiones del país, la idea cayó. Con ello, la opción de Carter, quien ha insistido en integrar la primaria de la coalición, también se había descartado.

Y es que particularmente en RN no veían con buenos ojos exponer a Matthei a una primaria con un sólo contendor. Además, apelaban a que el exalcalde no marcaba en encuestas y que, también, podría ser muy duro en su tono con la exalcaldesa, reviviendo lo que fueron los enfrentamientos de la primaria del sector protagonizados por el senador Manuel José Ossandón.

Pese a ello, el escenario en los últimos días cambió, y con ello la intención de realizar primarias tomó fuerza y está a punto de concretarse “a todo evento”, como pedía esta semana el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez.

Los factores que incidieron en la primaria

Entre los motivos que llevaron, principalmente, al cambio de opinión de Chile Vamos sobre la primaria, está lo que mencionó el domingo en DFMAS el expresidente de la UDI Pablo Longueira.

“Si tú tienes a Kaiser, pero puede ser también Kast, en una primaria dos meses, y estás frente a otra primaria del oficialismo, que tiene su protagonismo y vitrina, no puede estar Chile Vamos en el sofá de la casa viendo las dos primarias“, dijo el exministro y exsenador.

En la coalición guardaban cautela con lo que podía significar no realizar una primaria. Y es que tenían presente que no aparecer en una podría significar “darle en bandeja” la vitrina a la izquierda, imponiendo los temas que quisiesen y contando con la cobertura de los medios de sus cartas presidenciales. Además, de no participar en los comicios, perderían también la opción de optar a una franja electoral, donde los candidatos aprovechan de poner sobre la mesa los temas de su candidato y de sus partidos.

Si bien la primaria es vista como una salvación para algunos, otros consideran que es un riesgo, dado que la izquierda podría decir que Chile Vamos le está quitando piso a Matthei en una de sus semanas más complejas, sobre todo luego de su semana política marcada por tres declaraciones que la dejaron en una posición incómoda y con cuestionamientos al interior de la coalición.

Asimismo, se teme que la primaria no pueda ser los suficientemente convocante. Pero, más allá de ello, ven como positivo que los comicios puedan ser un escenario para que la coalición instale los temas que manejan para construir un programa consensuado, además de contar con visibilidad propia.

Para afuera, dicen dirigentes, la ciudadanía podría verlo como que Matthei perdería fuerza dentro de Chile Vamos al tener competencia interna. Aquella crítica, incluso, se tuvo en consideración en los diálogos de las directivas de Chile Vamos a la hora de analizar si apostar por las primarias o no.

Con todo, para definir utilizar este mecanismo, en Chile Vamos también tuvieron a la vista que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han tenido una mayor confluencia en los últimos días, al punto de que ambos anunciaron un pacto que denominaron como “la nueva derecha” en el marco parlamentario.

Dirigentes como Chahuán, de hecho, alertaban que esto podría llevar que a última hora libertarios y republicanos levantaran una primaria entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, lo que dejaría en mal pie a Chile Vamos en caso de no presentar primarias.

El factor Jeannette Jara

Otra consideración que se tuvo presente tuvo que ver con la situación presidencial del oficialismo: la candidatura de Jeannette Jara (PC).

En Chile Vamos algunos miran con inquietud los positivos números en encuestas que ha tenido la exministra del Trabajo que, al menos, según Panel Ciudadano-UDD y Cadem, la muestran por sobre Carolina Tohá, candidata del PPD.

Hay quienes en la coalición prevén que Jara pueda ganar la primaria. Aquello, aseguran dirigentes, podría llevar a que Matthei deje de ser un “voto útil” para el electorado más cercano al centro. Es decir, que gane una candidata asociada a la izquierda más dura podría llevar a que al frente, el electorado de derecha vea que no hay un riesgo de perder la elección, y vote por “quien quiera y no por quien debe”.

Eso, dicen, generaría una “tormenta perfecta” para que la candidatura de la exalcaldesa de Providencia fuese en declive de cara a la primera vuelta.

Por qué Chahuán, Carter y Cruz-Coke

Hace unos días, el nombre de Chahuán apareció en la palestra presidencial, pero también motivado por una acción de represalia. Y es que trascendió que el senador, luego de anunciar que estaba dispuesto a competir en una primaria, recibió un llamado de Matthei, en donde le dijo que no estaba de acuerdo con que se impulsara un nombre desde RN.

“A ella le habría gustado una cosa distinta, pero tenemos buen trato entre nosotros“, dijo Chahuán a Radio Infinita, reconociendo el telefonazo de la exalcaldesa luego de una publicación de La Segunda donde se contaba la disposición del senador por Valparaíso a competir en la primaria, la que él ha insistido que debe realizarse.

El nombre de Chahuán había sido propuesto por expresidente de RN. Particularmente por el de Carlos Larraín y Rafael Prohens.

Francisco Chahuán. Foto: The Clinic.

La decisión de incluir a Carter, en tanto, estaba motivada en gran parte por mantener al exalcalde de La Florida en la coalición. La semana pasada, el exjefe comunal impuso un plazo para que el colectivo definiera la realización de primarias que contasen con su participación.

De hecho, el jueves pasado se reunió con la directiva de RN, la mayor reticente a su nombre. Allí dijo que evaluaría su salida del conglomerado y que se acercaría al Partido Republicano, partido al que ya dio el salto su hermano, el diputado Álvaro Carter, dejando la bancada de la UDI para integrar la del partido de Squella.

Rodolfo Carter. Foto: The Clinic.

En tanto, con Cruz-Coke, si bien reconocen que fue difícil de convencer, pesó el hecho de que el senador no tiene nada que jugarse en noviembre, puesto que su escaño, el de la Región Metropolitana, no se renovará en estos comicios.

En todo caso, la otra opción con la que contaba Evópoli era su diputado Francisco Undurraga, a quien se sondeó. Sin embargo, la idea no prevaleció porque se proyecta su nombre como candidato a senador por Valparaíso y no quería verse la primaria como un trampolín para sus fines electorales.