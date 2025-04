Las nuevas reglas de los Oscar: los miembros de La Academia deben ver todas las películas nominadas antes de votar

Una nueva edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo y, al igual que el año pasado, su anfitrión será el comediante Conan O'Brien.

La Junta de Directores de la Academia aprobó nuevas reglas para la realización de la 98° ceremonia de entrega de premios Oscar. Esta vez, se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 y, al igual que el año pasado, será Conan O’Brien el anfitrión.

Según informó la academia en un comunicado, como parte de un cambio de procedimiento, los miembros deberán ver todas las películas nominadas en cada categoría para poder votar en la ronda final de los premios Oscar. Todos los nominados designados también se incluirán en la votación final.

Dado que los votantes no pueden decir que películas vieron y cuales no, no se sabe cuántas personas ven realmente todas las cintas nominadas. Sin embargo, la actriz Kirsten Dunst contó en 2022 que ya había visto todas las películas nominadas de ese año porque “soy miembro de La Academia”.

Si bien no existe una lista oficial de los miembros de La Academia, entre los chilenos que han sido invitados a participar se encuentra Alfredo Castro, Pedro Pascal, Daniela Vega y los directores Hugo Covarrubias, Sebastián Lelio, Maite Alberdi, Andrés Wood y el productor Gabriel Osorio, entre otros.

Más cambios en los Premios Oscar

Otro de los cambios al interior de los Oscar tiene que ver con el uso de Inteligencia Artificial. De esta forma, se determinó que las dichas herramientas “no contribuyen ni perjudican las posibilidades de obtener una nominación“.

Por otro lado, en la categoría de Cortometraje de Animación, todos los miembros de la Academia que se inscriban tendrán derecho a voto en la ronda de nominaciones. Para votar en esta categoría deberán ver las 15 películas preseleccionadas. Otra categoría que sufrió cambios fue Película Internacional. En detalle, el criterio para elegir sobre cual país es la película ahora incluye a los directores que están asilados o refugiados.