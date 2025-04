¿Tohá o Vodanovic?: Partido Radical agenda cita con candidatas presidenciales del PPD y el PS, y alista su definición para este fin de semana

La tienda política agendó para este sábado su consejo general en el que tomarán la decisión de si apoyar a Carolina Tohá o a Paulina Vodanovic para la primaria presidencial oficialista. En el partido afirman que no se pondrán sobre la mesa atributos personales, sino lo que sea "mejor para Chile".

Compartir

Una jornada de escuchas será la que tendrá mañana el Partido Radical, con dos de las caras visibles de la contienda presidencial. Y es que la tienda, liderada por Leonardo Cubillos, sostendrá encuentros con las candidatas presidenciales del PPD y el PS, Carolina Tohá y Paulina Vodanovic, respectivamente.

La situación se da luego de que el pasado 12 de abril los radicales definieran renunciar a presentar un candidato presidencial propio. A pesar de que los nombres de Marco Enríquez-Ominami y de José Antonio Gómez habían sido dispuestos sobre la mesa, el partido definió trasladar su apoyo a alguna candidatura del Socialismo Democrático, bloque que los reúne a ellos con el PPD, el PS, y el Partido Liberal.

De hecho, en cuanto a definiciones presidenciales se refiere, estos últimos hicieron una, cuando su abanderado, Vlado Mirosevic (PL), decidió retirarse de la contienda para brindar su apoyo a Tohá. Con ello, todos los partidos del Socialismo Democrático quedaron alineados con un nombre, excepto los radicales.

Por lo mismo, la agenda de ellos para mañana es concretar un encuentro con Tohá y con Vodanovic. En todo caso, las citas serán por separado, donde, hasta ahora, señalan desde el partido, están pendientes los lugares de encuentro.

Los cálculos que hacen al interior de la tienda es que si un candidato del Socialismo Democrático no pasa a segunda vuelta en noviembre, la posibilidad de no mantener la Presidencia en la izquierda será total, considerando que no lograrían coaptar el voto de la centroizquierda, el que ha sido esquivo.

Por lo mismo, la apuesta de los radicales es, como han dicho, la de la unidad y la responsabilidad. Los encuentros con las candidatas, señalan, no será para medir sus atributos personales, sino de qué es mejor para el progresismo.

De parte de los radicales, el encuentro será representado por Cubillos además de una comisión representativa de la directiva nacional. La finalidad es que el encuentro no caiga en la escena donde se toman determinaciones en cuatro paredes.

La agenda del Partido Radical tras los encuentros con las candidatas se retomará el viernes, donde analizarán el resultado de las citas que sostuvieron con Tohá y Vodanovic para luego, el día sábado, convocar a su consejo general, donde se expondrá el resultado de las conversaciones del día anterior y se votará hacia dónde se dirigirá el apoyo de la tienda política: si al PPD o al PS.

“No se trata de una conversación transaccional. Quien lo piense, tiene una mirada bien pobre de la política, y, más bien, del futuro y el bien de Chile”, dijo Cubillos a The Clinic, aludiendo a un trascendido que establece que el apoyo radical se dirigiría al partido que le permita llevar al Senado al diputado Alexis Sepúlveda (Partido Radical).